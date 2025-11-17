Emergencia en edificio La Previsora: así fue el rescate de los obreros atrapados

Bomberos lograron salvar a dos personas que quedaron colgando en un andamio en el piso 22. Aquí el video

El rescate fue grabado por decenas de transeúntes que se percataron de lo ocurrido.

Una situación de alto riesgo generó alarma este lunes 17 de noviembre en el centro de Guayaquil, cuando dos trabajadores quedaron suspendidos a más de 60 metros de altura en el edificio La Previsora, uno de los edificios más reconocidos de la ciudad.

El incidente, registrado en la intersección de la avenida 9 de Octubre con el Malecón Simón Bolívar, atrajo de inmediato la atención de transeúntes y conductores, que se detuvieron a observar lo que ocurría.

Así fue el rescate de los trabajadores | VIDEO

Las imágenes del rescate se difundieron rápidamente en redes sociales, incrementando la preocupación ciudadana por la seguridad de los obreros que realizan labores en altura.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG) desplegó una unidad equipada con grúa hidráulica para ejecutar la maniobra. A las 12:28, personal especializado inició el ascenso, aplicando protocolos de trabajo en altura para garantizar que el rescate se realizara sin poner en riesgo a los afectados ni al equipo operativo.

La maniobra, observada con tensión por decenas de personas desde la calle, concluyó de manera favorable. Ambos trabajadores fueron asegurados y trasladados a una zona segura para ser evaluados. De manera inesperada, uno de ellos decidió volver al piso 22 del edificio tras recibir atención preliminar.

La escena generó conmoción entre quienes presenciaron el hecho en tiempo real. Mira el video del instante exacto

Aquí desde otro angulo se puede observar en el momento en que son bajados por el personal de rescate de bomberos Guayaquil. https://t.co/acByT7X1DD pic.twitter.com/ldMyWIa4ba — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) November 17, 2025

La emergencia: un andamio al borde del colapso

El ECU-911 recibió la alerta a las 12:06, luego de que el andamio en el que se encontraban los dos trabajadores se desestabilizara y quedara sostenido únicamente por uno de sus extremos. Aún se desconocen las causas exactas del desprendimiento.

El edificio La Previsora, con 35 pisos y 135 metros de altura, se convirtió en el escenario de una compleja emergencia que obligó a la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) a cerrar temporalmente el tránsito en el perímetro, para permitir la intervención de los equipos de rescate.

Hasta el momento no existe una versión oficial sobre el origen del fallo en el andamio. Será necesario determinar si el incidente respondió a un desperfecto mecánico, mala fijación del equipo o una deficiencia en los protocolos de seguridad.

