Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Aquiles Álvarez reclamo
Referencial. El alcalde de Guayaquil defiende el trabajo del actual Municipio de Guayaquil.ARCHIVO EXPRESO

Aquiles Álvarez: "La última administración dejó botados todos los parques"

El alcalde de Guayaquil se refirió a la gestión de Cynthia Viteri y defendió la gestión de Parques EP

Las quejas por el deterioro de los parques en Guayaquil han sido una constante durante los últimos años. Moradores de distintos sectores han denunciado falta de mantenimiento, juegos oxidados, luminarias dañadas y espacios verdes convertidos en puntos de inseguridad.

RELACIONADAS

Frente a estas críticas, el alcalde Aquiles Álvarez defendió su gestión durante su último enlace radial y responsabilizó a la administración anterior de haber dejado botados los parques de Guaayaquil. 

Aquiles Álvarez se refirió a la administración de Cynthia Viteri

Álvarez afirmó que, pese a los reclamos ciudadanos, su administración sí ha avanzado en el mantenimiento y recuperación de áreas verdes. “Nosotros ya hemos sembrado más de 11.900 árboles nativos de Guayaquil. Hemos recuperado parques como ud no tiene idea. La última administración dejó botados todos los parques, más de 2.800 parques en Guayaquil”, expresó el alcalde, asegurando que el abandono heredado fue mayor al que inicialmente se conocía.

ARBOLES GUAYACANES

Vecinos piden mejoras en parques del norte de Guayaquil

Leer más

Uno de los puntos en los que el burgomaestre insistió fue en la recuperación de competencias relacionadas con áreas verdes estratégicas, como el parque Forestal. “Nosotros recuperamos la competencia, que nos la devolvió el expresidente Guillermo Lasso, del parque forestal”, explicó durante su intervención, destacando que dicha entrega ha permitido retomar intervenciones en esa zona.

Sobre la recuperación realizada por Parques EP 

En su informe, Álvarez también señaló que la estructura institucional encargada del mantenimiento de parques fue reorganizada para lograr mayor eficiencia. “Le hemos dado un diseño diferente, estructural y organizado. Antes era una dirección, ahora es una empresa pública de parques y plazas”, dijo, asegurando que este cambio permitirá una administración más técnica y menos burocrática.

Otro espacio emblemático mencionado por el alcalde fue Guayarte, uno de los proyectos culturales y comerciales más cuestionados en los últimos años por su deterioro y baja actividad. El alcalde afirmó que ya se han destinado recursos para su recuperación.

A pesar de estas declaraciones, moradores de distintos sectores aún reportan deficiencias en varios parques de la ciudad, señalando que los trabajos no llegan con la rapidez y amplitud que se necesita. 

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Las infracciones más comunes en Quito: citaciones superan las 5.000 en noviembre

  2. “Ok, digamos que fue una derrota”: vocera del Gobierno tras triunfo del "No"

  3. ¿Ganó el SÍ o el NO en Guayaquil? Resultados oficiales consulta popular CNE

  4. Exalcalde de Quito quedó fuera del padrón: el CNE explicó la razón

  5. Ecuador vs. Nueva Zelanda la alineación de Beccacece para jugar en Nueva Jersey

LO MÁS VISTO

  1. Resultados del referéndum y consulta popular en Ecuador: ¿ganó el Sí o el No?

  2. ¿Qué ganó en la Consulta Popular 2025? Esto dicen los resultados oficiales del CNE

  3. Michael Morales en el top del ranking UFC: ¿En qué puesto está luego de la victoria?

  4. Muñoz responde a críticas por compra de hornado: “Querían generar polémica”

  5. Niels Olsen sobre resultados de Consulta: "Definitivamente no es un revés"

Te recomendamos