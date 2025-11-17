Aquiles Álvarez: "La última administración dejó botados todos los parques"

El alcalde de Guayaquil se refirió a la gestión de Cynthia Viteri y defendió la gestión de Parques EP

Las quejas por el deterioro de los parques en Guayaquil han sido una constante durante los últimos años. Moradores de distintos sectores han denunciado falta de mantenimiento, juegos oxidados, luminarias dañadas y espacios verdes convertidos en puntos de inseguridad.

Frente a estas críticas, el alcalde Aquiles Álvarez defendió su gestión durante su último enlace radial y responsabilizó a la administración anterior de haber dejado botados los parques de Guaayaquil.

Aquiles Álvarez se refirió a la administración de Cynthia Viteri

Álvarez afirmó que, pese a los reclamos ciudadanos, su administración sí ha avanzado en el mantenimiento y recuperación de áreas verdes. “Nosotros ya hemos sembrado más de 11.900 árboles nativos de Guayaquil. Hemos recuperado parques como ud no tiene idea. La última administración dejó botados todos los parques, más de 2.800 parques en Guayaquil”, expresó el alcalde, asegurando que el abandono heredado fue mayor al que inicialmente se conocía.

Uno de los puntos en los que el burgomaestre insistió fue en la recuperación de competencias relacionadas con áreas verdes estratégicas, como el parque Forestal. “Nosotros recuperamos la competencia, que nos la devolvió el expresidente Guillermo Lasso, del parque forestal”, explicó durante su intervención, destacando que dicha entrega ha permitido retomar intervenciones en esa zona.

Sobre la recuperación realizada por Parques EP

En su informe, Álvarez también señaló que la estructura institucional encargada del mantenimiento de parques fue reorganizada para lograr mayor eficiencia. “Le hemos dado un diseño diferente, estructural y organizado. Antes era una dirección, ahora es una empresa pública de parques y plazas”, dijo, asegurando que este cambio permitirá una administración más técnica y menos burocrática.

Otro espacio emblemático mencionado por el alcalde fue Guayarte, uno de los proyectos culturales y comerciales más cuestionados en los últimos años por su deterioro y baja actividad. El alcalde afirmó que ya se han destinado recursos para su recuperación.

A pesar de estas declaraciones, moradores de distintos sectores aún reportan deficiencias en varios parques de la ciudad, señalando que los trabajos no llegan con la rapidez y amplitud que se necesita.

