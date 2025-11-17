Expreso
  Guayaquil

andamio colgando en Guayaquil
La emergencia se registró en el edificio La Previsora, en la intersección de las avenidas Malecón y 9 de Octubre.FRANCISCO FLORES

Rescate en La Previsora: Dos trabajadores quedaron colgando de andamio en Guayaquil

La emergencia se registró cerca del mediodía de este 17 de noviembre, en pleno centro de la ciudad, en la zona del malecón

Una emergencia puso en alerta este lunes 17 de noviembre a quienes se encontraban en la intersección de las avenidas 9 de Octubre y Malecón Simón Bolívar, en el centro de Guayaquil. 

Dos obreros quedaron suspendidos en un andamio, en el edificio La Previsora. Los peatones miraban hacia arriba preocupados y sorprendidos por lo que ocurría.

Hasta el momento se desconoce por qué se produjo el incidente. Sin embargo, se pudo notar que el andamio estaba desprendido de un lado.

El sistema de emergencias ECU-911 informó que la alerta se reportó a las 12:06 y que se coordinó el rescate con el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

Bomberos rescataron a los trabajadores

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cerró temporalmente el tránsito vehicular en la zona, para facilitar el trabajo de los bomberos.

El personal de rescate trabajó con la ayuda de una unidad móvil equipada con una grúa, cerca de las 12:28. Este es uno de los edificios más altos de la ciudad, 135 metros de altura y 35 pisos.

Los peatones observaban con tensión el momento, angustiados, pero a la vez aliviados de saber que los bomberos estaban atendiendo la emergencia y rescataron a los obreros.

