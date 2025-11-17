Rescate en La Previsora: Dos trabajadores quedaron colgando de andamio en Guayaquil

La emergencia se registró cerca del mediodía de este 17 de noviembre, en pleno centro de la ciudad, en la zona del malecón

La emergencia se registró en el edificio La Previsora, en la intersección de las avenidas Malecón y 9 de Octubre.

Una emergencia puso en alerta este lunes 17 de noviembre a quienes se encontraban en la intersección de las avenidas 9 de Octubre y Malecón Simón Bolívar, en el centro de Guayaquil.

Dos obreros quedaron suspendidos en un andamio, en el edificio La Previsora. Los peatones miraban hacia arriba preocupados y sorprendidos por lo que ocurría.

Hasta el momento se desconoce por qué se produjo el incidente. Sin embargo, se pudo notar que el andamio estaba desprendido de un lado.

El sistema de emergencias ECU-911 informó que la alerta se reportó a las 12:06 y que se coordinó el rescate con el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

#Guayaquil | En la Av. 9 de Octubre y Malecón, se recibió la alerta de personas colgando de un andamio en un edificio del sector.



Desde #ECU911 se coordinó la atención con @BomberosGYE.

La unidad se encuentra en procedimiento.



#ECU911BrindaSeguridadIntegral pic.twitter.com/3YOW8Ckieo — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) November 17, 2025

Puente de isla Santay: Qué daños provocó el choque de la embarcación en el río Guayas Leer más

Bomberos rescataron a los trabajadores

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cerró temporalmente el tránsito vehicular en la zona, para facilitar el trabajo de los bomberos.

El personal de rescate trabajó con la ayuda de una unidad móvil equipada con una grúa, cerca de las 12:28. Este es uno de los edificios más altos de la ciudad, 135 metros de altura y 35 pisos.

Los peatones observaban con tensión el momento, angustiados, pero a la vez aliviados de saber que los bomberos estaban atendiendo la emergencia y rescataron a los obreros.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!