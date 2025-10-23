Expreso
  Guayaquil

simulacro centro Guayaquil
El simulacro fue organizado por una institución bancaria privada, en pleno centro de Guayaquil.CORTESÍA DEL CUERPO DE BOMBEROS

Simulacro en Guayaquil: esta fue la 'emergencia' que movilizó a los bomberos y la ATM

Vehículos de rescate se trasladaron para el ejercicio, mientras que el tránsito vehicular se desvió en algunos puntos

En el centro de Guayaquil se simuló una emergencia este jueves 23 de octubre. El Cuerpo de Bomberos y la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) participaron en el ejercicio.

Se trató de un simulacro de incendio, organizado por un banco privado, cuya matriz se ubica en Panamá y Francisco de P. Icaza.

"Un total de 1.200 colaboradores de la entidad fueron evacuados", informaron los bomberos en su cuenta de la red social X.

En las imágenes compartidas se vio, por ejemplo, a uno de los trabajadores que simulaba una lesión en el brazo, mientras era trasladado en una silla de ruedas.

Para atender la 'emergencia', la institución desplazó una unidad de combate, un vehículo escalera y una ambulancia.

"Destacamos la importancia de conocer y practicar cómo se debe actuar ante una situación de emergencia", indicaron los bomberos.

Bus de Metrovía en Guayaquil

Bus de Metrovía atropelló a un hombre en Guayaquil

Vías cerradas por el simulacro en Guayaquil

Otra de las entidades que participó en la alerta simulada fue la ATM, cuyos agentes desviaron el tránsito vehicular.

La ATM informó a las 16:29, en su cuenta de X, que cerró el paso en dos intersecciones: 9 de Octubre y Pedro Carbo, así como en Víctor Manuel Rendón y Panamá.

En un aviso publicado en X, el banco organizador del simulacro explicó que el ejercicio formaría parte de sus "acciones preventivas y de seguridad".

