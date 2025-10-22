Bus de Metrovía atropelló a un hombre en Guayaquil: esto se sabe de la víctima

El incidente vial ocurrió en Pedro Moncayo y Ayacucho, en la ruta troncal 2 de Metrovía, que une Río Daule y 25 de Julio

El conductor de un bus articulado del sistema de transporte masivo Metrovía está involucrado en el atropellamiento de un hombre, ocurrido la noche del martes 21 de octubre, en el centro de Guayaquil.

El siniestro vial ocurrió en Pedro Moncayo y Ayacucho, cuando el vehículo impactó al ciudadano, quien luego fue aplastado por una de las llantas, lo que le provocó la muerte.

¿Qué se sabe sobre la víctima?

Hugo Carrión, agente de la Oficina para la Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT), de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), indicó a periodistas que la víctima no tenía identificación.

Al parecer, el peatón era un habitante de calle, indicó Carrión. El uniformado mencionó que el conductor huyó del lugar.

"El vehículo va a ser trasladado al centro de retención vehicular", mencionó el agente.

Novedades con los buses de Metrovía

Este siniestro vial, ocurrido en la ruta de la troncal 2, que une a las terminales Río Daule y 25 de Julio, se une a la lista de incidentes en los que han estado involucradas unidades de Metrovía.

El pasado 30 de julio, una falla mecánica provocó que un bus de esta misma ruta se detuviera abruptamente en la avenida 25 de Julio. Una de las llantas se dañó y los pasajeros fueron evacuados.

A inicios de este año, otro incidente mecánico generó preocupación entre usuarios de un bus de Metrovía, desde cuyo motor salía humo, lo que obligó a desembarcar a los usuarios.

