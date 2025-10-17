Expreso
  Guayaquil

alimentador de Metrovía
La ruta alimentadora de Pascuales, del sistema de transporte masivo Metrovía, se integra a la troncal que une Bastión Popular y el centro de Guayaquil.ARCHIVO

Metrovía en Pascuales: este es el nuevo recorrido del alimentador a Bastión Popular

La Dirección de Vinculación de la ATM difunde entre los pasajeros la nueva ruta, que empezó a funcionar el 11 de octubre

Habitantes de Pascuales cuentan, desde el pasado 11 de octubre, con una ruta más amplia del alimentador del sistema de transporte masivo Metrovía.

La ruta alimentadora extendió su recorrido para conectar esta parroquia de Guayaquil con la troncal 3 de Metrovía.

El nuevo recorrido conduce por ocho calles de Pascuales hacia la vía a Daule, hasta llegar a la terminal de Metrovía, en Bastión Popular.

Nueva ruta de Metrovía en Pascuales

El recorrido que realiza el alimentador, es el siguiente:

  • Terminal de Bastión Popular
  • Vía a Daule
  • Montecristi
  • Cojimíes
  • Cayambe
  • Shushufindi
  • Limoncocha
  • La Joya de los Sachas
  • Tercer pasaje 35 NO
  • Montecristi
  • Vía a Daule
  • Terminal de Bastión Popular
Este recorrido pasa por puntos como la terminal terrestre municipal de Pascuales, el cementerio de este sector, el mercado municipal, y el Centro de Atención Municipal Integral (CAMI).

El sistema Metrovía informó que la Dirección de Vinculación, de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), difunde la ruta ampliada a los pasajeros de la troncal 3.

Además, en la terminal de Bastión Popular se han colocado letreros con el mapa de la nueva ruta, para que la ciudadanía conozca este cambio.

  Metrovía en Pascuales: este es el nuevo recorrido del alimentador a Bastión Popular

