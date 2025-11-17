Temporada de grillos en Guayaquil: ¿Cuándo se empezarán a ver en la ciudad?

Las lluvias anticipadas podrían adelantar la llegada de estos insectos. Conoce los detalles

Cada año, Guayaquil vuelve a escuchar un sonido que anuncia el cambio de clima: el chirrido de los grillos. Estos insectos, casi invisibles durante gran parte del año, comienzan a aparecer de forma masiva apenas la ciudad siente las primeras señales de humedad.

¿Cuándo empezarán a verse en Guayaquil?

Los especialistas en insectos coinciden en que los grillos empiezan a verse en Guayaquil desde las primeras lloviznas de la temporada, que suelen registrarse entre finales de noviembre y diciembre.

Sin embargo, el inicio de las garúas en esta parte del año, puede provocar que su llegada también se adelante y se observen estos insectos antes de lo esperado.

Guayaquil: la presencia de los grillos anunciaría la llegada de El Niño Leer más

La humedad del suelo actúa como un “despertador biológico” que activa el ciclo de emergencia de estos insectos, que pasan meses bajo tierra antes de salir a reproducirse.

Por eso, en cuanto las lluvias iniciales empapan el suelo, los vecinos empiezan a notar grillos en patios, paredes, calles y luminarias. No es coincidencia: el aumento de humedad es el detonante.

¿Por qué aparecen en tanta cantidad?

Según la explicación científica, una vez que el clima cambia, el proceso se acelera. La tierra húmeda facilita que las ninfas terminen su desarrollo, mientras que los adultos emergen para buscar pareja. El canto insistente que se escucha por las noches es justamente parte de ese ritual.

Además, la iluminación de la ciudad juega a favor de su presencia: los grillos son atraídos por la luz, por lo que zonas con abundante alumbrado público o casas con patios iluminados suelen concentrar una mayor cantidad.

Recomendaciones ante la llegada de los grillos

Aunque su aparición es inevitable, hay medidas prácticas para reducir su entrada a los hogares:

Mantener cerradas o selladas puertas y ventanas durante la noche.

Apagar o disminuir la iluminación exterior.

Limpiar áreas con vegetación donde puedan refugiarse.

Usar mallas o barreras físicas, evitando insecticidas excesivos.

La época lluviosa trae consigo la reaparición de grillos. Internet

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!