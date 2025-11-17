Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Grillos Guayaquil
Los grillos llegan junto con las primeras lluvias.ARCHIVO EXPRESO

Temporada de grillos en Guayaquil: ¿Cuándo se empezarán a ver en la ciudad?

Las lluvias anticipadas podrían adelantar la llegada de estos insectos. Conoce los detalles

Cada año, Guayaquil vuelve a escuchar un sonido que anuncia el cambio de clima: el chirrido de los grillos. Estos insectos, casi invisibles durante gran parte del año, comienzan a aparecer de forma masiva apenas la ciudad siente las primeras señales de humedad

RELACIONADAS

¿Cuándo empezarán a verse en Guayaquil?

Los especialistas en insectos coinciden en que los grillos empiezan a verse en Guayaquil desde las primeras lloviznas de la temporada, que suelen registrarse entre finales de noviembre y diciembre.

Sin embargo, el inicio de las garúas en esta parte del año, puede provocar que su llegada también se adelante y se observen estos insectos antes de lo esperado. 

grills

Guayaquil: la presencia de los grillos anunciaría la llegada de El Niño

Leer más

La humedad del suelo actúa como un “despertador biológico” que activa el ciclo de emergencia de estos insectos, que pasan meses bajo tierra antes de salir a reproducirse.

Por eso, en cuanto las lluvias iniciales empapan el suelo, los vecinos empiezan a notar grillos en patios, paredes, calles y luminarias. No es coincidencia: el aumento de humedad es el detonante.

¿Por qué aparecen en tanta cantidad?

Según la explicación científica, una vez que el clima cambia, el proceso se acelera. La tierra húmeda facilita que las ninfas terminen su desarrollo, mientras que los adultos emergen para buscar pareja. El canto insistente que se escucha por las noches es justamente parte de ese ritual.

Además, la iluminación de la ciudad juega a favor de su presencia: los grillos son atraídos por la luz, por lo que zonas con abundante alumbrado público o casas con patios iluminados suelen concentrar una mayor cantidad.

Recomendaciones ante la llegada de los grillos

Aunque su aparición es inevitable, hay medidas prácticas para reducir su entrada a los hogares:

  • Mantener cerradas o selladas puertas y ventanas durante la noche.
  •  Apagar o disminuir la iluminación exterior.
  •  Limpiar áreas con vegetación donde puedan refugiarse.
  •  Usar mallas o barreras físicas, evitando insecticidas excesivos.
Grillos
La época lluviosa trae consigo la reaparición de grillos.Internet

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Copa Davis 2025: fechas, horarios y cómo ver la definición del certamen

  2. Así votó Samborondón: ¿Ganó el SÍ o el NO? Resultados oficiales CNE

  3. Proforma 2026: Comisión debe presentar su informe al Pleno hasta el 24 de noviembre

  4. ¿Cuál es la única provincia donde el SÍ ganó en las cuatro preguntas?

  5. 'Eco de Luz': el documental ecuatoriano que expone la ausencia paterna

LO MÁS VISTO

  1. Michael Morales en el top del ranking UFC: ¿En qué puesto está luego de la victoria?

  2. Resultados del referéndum y consulta popular en Ecuador: ¿ganó el Sí o el No?

  3. Aguiñaga: “La realidad no se maquilla” tras resultados de la consulta popular 2025

  4. ¿Qué ganó en la Consulta Popular 2025? Esto dicen los resultados oficiales del CNE

  5. Consulta Popular 2025 | Gobierno de Noboa es el arquitecto de su derrota: ¿Por qué?

Te recomendamos