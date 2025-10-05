Barcelona SC vs Independiente del Valle: Alineaciones, detalles y cómo ver | LigaPro

Barcelona SC enfrenta a Independiente del Valle este sábado 5 de octubre en la fecha 1 del hexagonal final de la LigaPro 2025

Barcelona SC recibe a Independiente del Valle en el inicio del hexagonal final.

Barcelona SC recibe a Independiente del Valle este sábado 5 de octubre de 2025, en un duelo clave por la fecha 1 del hexagonal final de la LigaPro 2025, fase definitiva en la que se disputará el título del campeonato ecuatoriano. El partido se jugará desde las 17:30 en el estadio Monumental.

Los dirigidos por Ismael Rescalvo quieren comenzar con pie derecho

El equipo dirigido por el técnico Ismael Rescalvo llega a esta etapa con 54 puntos, a 10 unidades del líder Independiente del Valle, que suma 64.

(Te invito a leer: Aída Tomorrow revela que Mbappé le envió una misteriosa foto por redes sociales)

Para el Ídolo del Astillero, es vital comenzar con una victoria para acortar distancias y meterse de lleno en la pelea por la corona.

Barcelona SC está a 10 puntos de distancia del líder Independiente del Valle. FREDDY RODRIGUEZ

La figura de Octavio Rivero lidera el ataque amarillo

Barcelona SC contará con su once estelar. El uruguayo Octavio Rivero, goleador del equipo, liderará el ataque, acompañado por los extremos Janner Corozo por izquierda y Joaquín Valiente por derecha.

Moisés Caicedo es elegido el mejor jugador del mes de septiembre en Chelsea Leer más

El mediocampista Leonai Souza será el encargado de generar juego desde el medio campo.

Sin embargo, una baja sensible será la del defensor central Gustavo Vallecilla, quien cumple una suspensión y no podrá estar presente en el debut del hexagonal.

Independiente del Valle llega como líder y favorito

Por el lado de Independiente del Valle, el equipo rayado llega como favorito, no solo por su liderazgo en la tabla, sino también por la calidad de sus figuras.

El delantero argentino Claudio Spinelli encabezará el frente ofensivo, respaldado por los volantes Junior Sornoza y Patrick Mercado, junto con los extremos Jean Arroyo y Aron Rodríguez, en un esquema dinámico y ofensivo.

Las alineaciones confirmadas de Barcelona SC e Independiente del Valle

Dónde ver EN VIVO Barcelona SC vs Independiente del Valle

El enfrentamiento será transmitido EN VIVO por El Canal del Fútbol y Zapping Sports, en su plataforma digital y señal de TV.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!