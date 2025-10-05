Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Barcelona SC
Barcelona SC recibe a Independiente del Valle en el inicio del hexagonal final.Archivo

Barcelona SC vs Independiente del Valle: Alineaciones, detalles y cómo ver | LigaPro

Barcelona SC enfrenta a Independiente del Valle este sábado 5 de octubre en la fecha 1 del hexagonal final de la LigaPro 2025

Barcelona SC recibe a Independiente del Valle este sábado 5 de octubre de 2025, en un duelo clave por la fecha 1 del hexagonal final de la LigaPro 2025, fase definitiva en la que se disputará el título del campeonato ecuatoriano. El partido se jugará desde las 17:30 en el estadio Monumental.

Los dirigidos por Ismael Rescalvo quieren comenzar con pie derecho

El equipo dirigido por el técnico Ismael Rescalvo llega a esta etapa con 54 puntos, a 10 unidades del líder Independiente del Valle, que suma 64.  

(Te invito a leer: Aída Tomorrow revela que Mbappé le envió una misteriosa foto por redes sociales)

Para el Ídolo del Astillero, es vital comenzar con una victoria para acortar distancias y meterse de lleno en la pelea por la corona.

Barcelona SC
Barcelona SC está a 10 puntos de distancia del líder Independiente del Valle.FREDDY RODRIGUEZ

La figura de Octavio Rivero lidera el ataque amarillo

Barcelona SC contará con su once estelar. El uruguayo Octavio Rivero, goleador del equipo, liderará el ataque, acompañado por los extremos Janner Corozo por izquierda y Joaquín Valiente por derecha.  

Moisés Caicedo

Moisés Caicedo es elegido el mejor jugador del mes de septiembre en Chelsea

Leer más

El mediocampista Leonai Souza será el encargado de generar juego desde el medio campo.  

Sin embargo, una baja sensible será la del defensor central Gustavo Vallecilla, quien cumple una suspensión y no podrá estar presente en el debut del hexagonal.

Independiente del Valle llega como líder y favorito

Por el lado de Independiente del Valle, el equipo rayado llega como favorito, no solo por su liderazgo en la tabla, sino también por la calidad de sus figuras.  

El delantero argentino Claudio Spinelli encabezará el frente ofensivo, respaldado por los volantes Junior Sornoza y Patrick Mercado, junto con los extremos Jean Arroyo y Aron Rodríguez, en un esquema dinámico y ofensivo.

Las alineaciones confirmadas de Barcelona SC e Independiente del Valle

Dónde ver EN VIVO Barcelona SC vs Independiente del Valle

El enfrentamiento será transmitido EN VIVO por El Canal del Fútbol y Zapping Sports, en su plataforma digital y señal de TV.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Barcelona SC vs Independiente del Valle: Alineaciones, detalles y cómo ver | LigaPro

  2. Policías y manifestantes se enfrentan en protesta frente a Fiscalía

  3. Tragedia en fiesta infantil de Guayaquil deja dos hermanos asesinados

  4. Libertad vs. Orense EN VIVO: canales y cómo ver el partido de LigaPro 2025

  5. Lluvias en Nepal dejan al menos 49 personas fallecidas

LO MÁS VISTO

  1. ¿Quién era el hombre que terminó asesinado en riña con un vecino?

  2. Sevilla vs. FC Barcelona: dónde ver EN VIVO el partido de LaLiga

  3. Así quedó la tabla de posiciones tras Emelec vs. Deportivo Cuenca | LigaPro 2025

  4. Consulta popular 2025: La RC es calificada para hacer campaña contra la Constituyente

  5. Bono Incentivo Emprende: ¿qué hacer cuando te rechazan la solicitud?

Te recomendamos