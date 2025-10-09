San Antonio vs Liga de Quito: Dónde ver, hora y detalles | Copa Ecuador 2025

Liga de Quito enfrenta a San Antonio este jueves 9 de octubre por los octavos de final de la Copa Ecuador 2025

Liga de Quito visita a San Antonio en los octavos de final de la Copa Ecuador 2025.

Liga de Quito continúa su camino en la Copa Ecuador 2025 y este jueves 9 de octubre 2025 tendrá un desafío en condición de visitante frente a San Antonio, equipo que milita en la Serie B de la LigaPro 2025.

El partido, correspondiente a los octavos de final de la competencia doméstica, se disputará en el estadio Olímpico Atahualpa, desde las 17:00 (hora de Ecuador).

Duelo de contrastes: Serie B vs Serie A en los octavos de final

El compromiso genera expectativa, ya que enfrenta a un club multicampeón como LDU, frente a un San Antonio que quiere seguir haciendo historia en el torneo. El ganador de esta eliminatoria se medirá ante Deportivo Cuenca en los cuartos de final.

Liga de Quito busca avanzar a los cuartos de final de la Copa Ecuador 2025. Gustavo Guaman

San Antonio quiere dar la sorpresa

San Antonio llega con ilusión y con una plantilla que ha sido clave para alcanzar esta instancia. El ataque estará liderado por Francesco Fiorelli, acompañado por Orlen Quintero y Marcos Sevillano.

Liga de Quito, por la ruta del título

Por su parte, Liga de Quito afronta este duelo con la responsabilidad de ser uno de los favoritos al título.

El técnico Tiago Nunes pondrá en cancha a jugadores de jerarquía como el delantero Michael Estrada, el atacante argentino Lisandro Alzugaray y el creativo Gabriel Villamil, quienes buscarán marcar la diferencia desde el primer minuto.

LDU tiene como objetivo principal clasificar a torneos internacionales, y sabe que ganar la Copa Ecuador 2025 le otorgaría un cupo al repechaje de la Copa Libertadores 2025, por lo que no se guardará nada en este cruce eliminatorio.

¿Dónde ver San Antonio vs Liga de Quito?

El encuentro entre San Antonio y Liga de Quito será transmitido EN VIVO por la señal de DSports, canal de televisión por suscripción, y también estará disponible en streaming a través de la plataforma DGO.

Las alineaciones confirmadas de San Antonio y Liga de Quito

Las estadísticas previas de San Antonio y Liga de Quito

