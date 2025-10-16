PSG sorprende con su plan para retener a Willian Pacho: descubre su nuevo contrato

Willian Pacho es pieza inamovible del PSG, con el que lo ganó todo en la temporada 2024-25.

Tras el cierre del mercado de fichajes de verano, la directiva del París Saint-Germain (PSG), encabezada por el presidente Nasser al-Khelaifi y el director deportivo Luis Campos, ha puesto en marcha un plan estratégico para asegurar el futuro de sus figuras clave.

El principal objetivo de la dirigencia parisina es blindar a varios futbolistas antes de que finalice la temporada, y en esa lista de prioridades destaca el nombre del defensor ecuatoriano Willian Pacho.

(Lea también: ¿Quién es Bryan ‘El Cuco’ Angulo, futbolista baleado en Portoviejo?)

Pacho: presente y futuro que el PSG quiere retener

Según el diario deportivo L'Équipe, el PSG busca extender el contrato de Willian Pacho por una temporada más. El actual vínculo del zaguero finaliza en junio de 2029, por lo que esta extensión lo mantendría en el Parque de los Príncipes hasta junio de 2030. Además, el rotativo anuncio que la renovación vendrá acompañada de una mejora salarial.

Willian Pacho, con PSG, buscarán mantener el título de campeón en la Champions League. Archivo

El nacido en Quinindé hace 24 años se ha convertido en una pieza fundamental del equipo, demostrando un rendimiento excepcional que justifica el interés del PSG en asegurar su permanencia a largo plazo.

"Hay temor de hacer el ridículo en el Mundial": el análisis de exjugadores de Ecuador Leer más

Un palmarés meteórico de Pacho en París

La propuesta de renovación no es casual, ya que Pacho ha tenido un impacto inmediato y triunfal en la capital francesa. En su temporada de debut (2024-2025), el ecuatoriano lo conquistó prácticamente todo con el PSG, sumando a su palmarés la Supercopa de Francia, la Ligue 1, la Copa de Francia y, el título más anhelado por el club, la UEFA Champions League.

En el inicio de esta nueva campaña, su racha de éxitos continúa, pues el defensor ya levantó la Supercopa de Europa y fue pieza clave en la participación del equipo como finalista en el Mundial de Clubes de la FIFA.

🚨❤️💙 Paris Saint-Germain are closing in on new deal with higher salary for William Pacho.



New contract being finalised as L’Équipe says — it will be valid until June 2030.



Excellent move in summer 2024 strongly wanted by Luis Campos, seen as key part of Luis Enrique’s squad. pic.twitter.com/Z0E0l3sWDD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 16, 2025

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!