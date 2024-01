Nicole Pinilla: “No me dejo llevar por las tendencias”

Extrovertida, elocuente y fotogénica. Así es Nicole Pinilla, quien con 23 años se posiciona como un referente de estilo para la nueva generación de jóvenes amantes de la moda. Esta fashionista de raíces machaleñas (quien ha sido imagen de destacadas firmas de moda como L’Oréal, Calvin Klein y Maybelline París), posó con gran desenvolvimiento para el lente de SEMANA y reveló algunos de sus tips para lucir looks perfectamente estilizados.

Un imán en la redes

Tras una amplia trayectoria en reinados (Reina de Machala a sus 16 años), participó en el Teens Beauty Latinoamérica en Guatemala y concursó en Miss Ecuador 2023 en donde quedó tercera finalista. Actualmente su enfoque profesional está 100 % en la creación de contenido en redes sociales. Es que, al contar con una gran comunidad de seguidores (168 mil en Instagram y 325 mil en Tik Tok), constantemente le solicitan tips para crear looks variados. Además, realiza videos estilo ‘Get Ready With Me’ (Vístete conmigo) y da consejos para comprar prendas básicas que puedan utilizarse en toda ocasión.

Revela que su secreto para cautivar a un amplio público amante de la moda radica en ser lo más auténtica posible porque “la clave está en mostrar cómo eres, con honestidad y transparencia. Está mal compararnos con los éxitos de los demás de forma negativa hacia nosotros mismos”. Por eso, en el 2022 creó ‘Copniê’, un proyecto que da asesoría y clases sobre estrategia digital a quienes desean impulsar su presencia en redes sociales. “Si te sientes perdida, enriquécete de conocimiento. Sigue trabajando y sé muy constante. Sin disciplina no se logra el éxito”.

Estilo relajado y atemporal

Nicole siempre se preocupa por lucir impecable, elegante y sofisticada tanto en eventos casuales como formales. Entre sus prendas básicas destacan los blazers, crop tops, shorts y vestidos. El blanco, beige, negro, verde y café predominan en sus outfits y jamás usaría el maxi estampado floral. “No soy fan de usar un look totalmente negro. Siempre incluyo alguna prenda o joya de algún otro tono o con brillos”.

Disfruta de lucir accesorios dorados o plateados porque son combinables con cualquier color de vestuario; y al hablar de sus zapatos preferidos, siempre opta por deportivos o tacones. Dior e Ives Saint Laurent son algunas de sus marcas de lujo predilectas: “Si me compro una marca ‘luxury’, prefiero que sea una bolsa o calzado porque sé que me la voy a poner mil veces. Para mí, menos es más. No me gusta estar tan despampanante, mis looks van con mi esencia y personalidad”.

Nicole prefiere lucir prendas ‘vintage’ o que hayan sido adquiridas de segunda mano Gerardo Menoscal

A favor de la moda sostenible

Nicole prefiere lucir prendas ‘vintage’ o que hayan sido adquiridas de segunda mano. Junto a su mejor amiga creó el evento ‘The Sis Club’ (El Club de las hermanas), en el que mínimo una vez al año realizan un ‘clóset sale’ con prendas nuevas o de poco uso para que más personas las adquieran a un precio accesible.

Fan del maquillaje y ‘skincare’

En su rutina diaria de cuidado facial para cuidar su piel no puede faltar el tónico hidratante, el bloqueador solar en las mañanas y el desmaquillante antes de dormir. Su estilo al maquillarse es natural y clásico. Sus sombras preferidas son en tonos tierra porque combinan con todos los looks y lucen bien tanto en el día como en la noche. Jamás sale de casa sin corrector de ojeras, blush y delineador de ojos. Por eso, entre sus planes para el 2024 está lanzar su propia marca de delineadores.

Sus favoritos

Perfume diario: Delina La Rosée Línea de accesorios que más usa: Sogue Infaltables en su cartera: Lip gloss y polvo compacto. Diseñador favorito ecuatoriano: Fabrizio Celleri. Marca preferida local: Lola Lolita.

