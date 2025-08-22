West Ham vs. Chelsea: horario, alineaciones y dónde ver EN VIVO | Premier League

Con Moisés Caicedo en el medio campo, los Blues intentarán superar a los Hammers para sumar su primera victoria en la liga

West Ham y Chelsea se enfrentan por la jornada 2 de la Premier League 2025-26.

Chelsea visitará a West Ham este viernes 22 de agosto en el London Stadium, con el objetivo de conseguir su primera victoria en la Premier League 2025-26. El duelo promete emociones intensas, ya que ambos equipos necesitan sumar para no rezagarse en el inicio del campeonato inglés.

Bajo la dirección técnica de Enzo Maresca y con el soporte en el medio campo del ecuatoriano Moisés Caicedo, los Blues buscarán mostrar una versión más sólida que en su debut, donde no pasaron del empate 0-0 ante Crystal Palace.

Moisés Caicedo comandará el medio campo del Chelsea. @ChelseaInPhotos

La presión por sumar tres puntos empieza a sentirse en Stamford Bridge, y el equipo londinense sabe que una victoria fuera de casa puede marcar el rumbo de la temporada.

En la vereda opuesta, West Ham, ahora dirigido por Graham Potter, confía en el talento ofensivo de Lucas Paquetá y el empuje de su afición para revertir el mal inicio tras la dura derrota 3-0 frente al recién ascendido Sunderland. Los Hammers necesitan recuperar confianza y demostrar que pueden competir ante los grandes de Inglaterra.

Este encuentro no solo pondrá a prueba las estrategias de ambos técnicos, sino también el rendimiento de sus fichajes estrella y la capacidad de respuesta ante la presión temprana del calendario.

Detalles para ver West Ham vs. Chelsea HOY

Fecha: viernes 22 de agosto

Dónde: London Stadium, Londres

Horarios: 14:00 (ECU / COL / PER), 15:00 (VEN / BOL), 16:00 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)

Canales de streaming: Disney Plus

Posibles alineaciones del West Ham vs. Chelsea

West Ham: Hermansen; Todibo, Aguerd, Kilman; Wan.Bissaka, Ward-Prowse, Rodríguez, Diouf; Paquetá, Bowen, Fullkrug.

Chelsea: Sánchez, James, Acheampong, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernández, Neto, Gittens, Palmer; Pedro.

