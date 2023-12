Gabriela Viteri: "Crear una tribu de mujeres fuertes y sanas es mi mejor regalo”

Para Gabriela Viteri (43), la palabra ‘nutrición’ remite al bienestar, una cualidad que bien podría representar su filosofía de vida.

Autora de un libro de recetas, su cuenta de Instagram cuenta con más de 42 mil seguidores, es dueña de Nutri Greens, que lleva comida saludable a domicilio, y hasta creó un portal en Kajabi para que más personas tengan acceso a sus cursos desde el celular o la computadora.

Nacida en Guayaquil, estudió Nutrición por una situación familiar: por el lado paterno había genética de sobrepeso y su abuelo había fallecido de diabetes cuando el papá de Gabriela era adolescente.

“Desde que yo tenía 14 años, ya tenía claro que iba a estudiar Nutrición”, recuerda. A los 20 ya estaba tomando un tique de avión para cursar la carrera en la Louisiana State University.

Allí encontró las herramientas para una relación sana entre el físico y la comida, y una vez graduada se enfocó en volver a Ecuador para brindar un abordaje integral a cada paciente.

Ya son casi 18 años de trayectoria. Hoy su propósito se va encaminando también a ofrecer cursos con temas de los que otros no hablan: la alimentación y las hormonas femeninas. En diálogo con EXPRESIONES cuenta cómo ha sido el reto de emprender y que su nombre traspase fronteras.

Recetas para todos

Empezó a los 26 años, atendiendo en un consultorio que abrió con ayuda de su mamá. Pero con el tiempo se dio cuenta de que las dietas que recetaba a sus pacientes tenían mejor acogida si ella misma las preparaba. Vio en eso la oportunidad para emprender en el negocio de las dietas a domicilio.

“Yo era la que iba al súper, cocinaba, repartía las comidas... Hacía todo”, recuerda.

Así se fue cocinando a fuego lento su emprendimiento desde la cocina familiar, hasta que poco a poco pudo cambiarse a otro espacio y crecer con el nombre de Nutri Greens.

Hoy ya no está sola. Generó empleo y, una vez que llegó la pandemia, decidió compartir su conocimiento y escribir el libro de recetas Nutrición sin dietas. El enfoque es simple y muy llamativo: comer sano puede perfectamente ser rico.

El cuerpo como un templo

Al revisar sus posteos en Instagram, se puede apreciar que a Gabriela no solo le interesa lo que las personas consumen en sus platos, sino también los hábitos que cultivan.

“El físico no lo es todo, importa también lo que uno como persona está sintiendo o cómo vive el día a día. Para mí, el bienestar depende de lo que comes y de cómo decides vivir tu vida”, sostiene.

Ese modo de pensar se nota en ella misma. “Tengo un compromiso que cumplo al hacer ejercicios, al elegir comida saludable... Es ver al cuerpo como un templo y cuidarlo como tal, porque somos seres integrales”, añade segura.

De esa forma se vuelve influencia para quienes la miran desde el otro lado. Y de ahí se entiende por qué las marcas la buscan. “Siento que tengo una responsabilidad de ser ejemplo ante la comunidad que me sigue. La clave es la coherencia y que uno logre unificar las acciones con lo que piensa”.

Balance y salud a un solo clic

La pandemia la impulsó a volverse más internacional. Comenzó a dar consultas online a pacientes que la contactaban desde diferentes rincones del mundo, como Estados Unidos, Panamá y Costa Rica.

A raíz de que inició su camino en lo digital, también se animó a dictar cursos, pero con un claro diferenciador del resto de nutricionistas. “Hoy en día todos mis programas son integrales”, aclara.

La nutrición es su fuerte. Joshua Degel

Temas como liberarse de la adicción al azúcar y secretos para desinflamar y adelgazar son algunos de los cursos que aborda.

Pero hay otros con especial enfoque en las mujeres que giran en torno a las hormonas femeninas en la etapa de la perimenopausia y menopausia.

La idea surge de una experiencia propia. A sus 41 años empezaron los primeros síntomas de la perimenopausia. “Yo estaba con el estrógeno súper alto y eso me hizo subir 10 libras. Yo no entendía por qué, si seguía comiendo sano y haciendo ejercicios. Entonces tuve que adentrarme en el mundo de las hormonas y hacer cursos que me ayudaron a revertir lo que me estaba afectando”.

Esa experiencia la motivó a querer compartir su historia con más mujeres con el fin de ayudarlas. “Pasamos por tantos cambios, con altibajos, que muchas veces no comprendemos la causa”, dice.

Los testimonios de quienes han podido acceder a sus diferentes cursos la llenan de satisfacción. “He tenido la posibilidad de llegar a más de 500 mujeres. Eso significa que estoy cumpliendo con mi propósito de vida. Crear una tribu de mujeres fuertes, sanas y seguras de sí mismas es mi mejor regalo”.

Con mesura en las fiestas

En estos días de festejo, Gabriela sugiere aplicar los siguientes tips:

- Plantearse el propósito de cuidar los hábitos ahora... y los 365 días del año.

- Alejar de la mente la palabra dieta. Más bien, al comer, sentir un compromiso de cómo se quiere vivir e, incluso, envejecer. Eso lleva a consumir comidas balanceadas y saludables.

- Disfrutar el compartir y cultivar la parte social.

