Blanco, el protagonista del debate

Como imaginábamos, la foto de la semana sería, sin duda, lo que se vio en el debate presidencial. Y claro, también los memes y stickers (no nieguen que ya tienen algunos en su WhatsApp).

Pero hoy prefiero repasar los looks. No de los candidatos, sino de quienes estuvieron junto a ellos, ya que una será la futura Primera Dama. Y como tal, no dejará de ser el centro de atención en todo acto que asista. Lo que luzca no pasará desapercibido; al menos para la prensa.

Esta vez, si gana algún hombre, se nota que habrá un predominio del toque moderno en la mujer que lo acompañe. Y lo digo por las imágenes del tras cámara que circularon en redes sociales.

Lo que llama la atención es que la mayoría coincidió en elegir el tono blanco en sus looks, y cada uno lo acopló a su estilo.

De los looks que se filtró en redes está el de Claudia Salem, esposa de Otto Sonnenholzner. Me agradó que ella fue fiel a su estilo eco friendly, que lo muestra mucho desde su Instagram. Optó por una chaqueta con detalles de flecos, y como accesorios, aretes con detalle de técnica filigrana y una pulsera con el nombre del país.

Lavinia Valbonesi, esposa de Daniel Noboa, en cambio, eligió un atuendo clásico de blazer y vestido, con joyería de perlas. El detalle de las mangas arremangadas le dio cierta modernidad. Al parecer, su clave es menos es más.

Y para finalizar, Pity Guzmán, esposa de Jan Topic, quien también eligió el blazer blanco por la solemnidad del evento.

Un acierto que ellas hayan elegido este tono que visualmente da un efecto de estabilidad. Si gana alguno de ellos, esperemos ver con qué nos sorprenden el día de la investidura. Ya sabemos que en la política, la imagen también cuenta. Y no, no es banal.

Suerte a todos los candidatos.

