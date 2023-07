A las ecuatorianas hay algo que las caracteriza cuando van a una gala... "Emperifollarse" como dirían muchas. No les falta la prenda en tendencia, el brillo, las joyas, el color los estampados...Ojo, a su mayoría.

Y así como les fascina producirse, les gusta ver lo que usan las demás. Ya sea para criticar (¡confiesen!) o también como fuente de inspiración. El Miss Ecuador, que siempre genera algo de qué hablar, hizo que se voltee la mirada a lo que llevaban las candidatas.

A los pocos minutos de que empezara el desfile de traje de noche, las fotos de las favoritas por el público hicieron estallar las redes sociales. Y con ello no faltaron los comentarios sobre los vestidos. Pero no haré eco de lo que se dijo en redes, sino de lo que en lo personal me llamó la atención.

Y parto desde el look del tan ansiado opening. Esperaba más glamour en lugar de verlas en short, body y zapatos deportivos. Aunque luego vino el toque elegante.

Aquí vienen mis favoritas... Y son las que se animaron a salir del tradicional tono dorado y plateado, o de los típicos vestidos sirena. Desde el morado, magenta, hasta fusión de tonos en un mismo diseño sumado con detalles.

Siempre he dicho que el carisma de una miss se debe sentir desde que pisa una pasarela. Sin embargo, el traje también cuenta para sumar puntos. Como Nicole Pinilla, de Manta, quien eligió un diseño de José Luis Fernández, elaborado con detalles transparentes en los costados, super arriesgados, y aún así no dejó de verse elegante. Ella de hecho era una de las favoritas en las redes.

Martha Álvarez de Quito fue de las pocas que supo desfilar la capa de un vestido. Y termino con Nicole Rivas representando la elegancia cuencana con un traje de mangas abullonadas elaborado por Jonathan Tello.

Aún quedan unos días más para la gala del Miss Universo donde esperamos verla brillar a Delary Stoffers en nombre de Ecuador. Los diseñadores que no se duerman en los laureles.