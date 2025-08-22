Expreso
PSG, Angers
PSG y Angers medirán fuerzas en la segunda fecha de la Ligue 1 de Francia.expreso

PSG vs Angers: horario, alineaciones y dónde ver el partido por la Ligue 1 2025-26

Barcola, Doué y Dembélé liderarán el ataque del PSG en su segundo partido de la temporada en la Ligue 1 

  • Redacción Expreso

El París Saint-Germain se prepara para su esperado debut en el Parque de los Príncipes en la temporada 2025-26. Este viernes 22 de agosto, el equipo de la capital francesa recibirá al Angers por la segunda jornada de la Ligue 1, en un encuentro que promete emociones y con la presión de sumar tres puntos frente a su afición.

Los dirigidos por Luis Enrique llegan motivados tras una ajustada, pero importante, victoria por 1-0 sobre el Nantes en el inicio del campeonato. Este triunfo inicial les ha dado el impulso necesario para comenzar su defensa del título con el pie derecho.

Vitinha
PSG ganó 1-0 en su visita al Nantes en la primera fecha de la Ligue 1.cortesía
Para este crucial compromiso, el PSG apostará por su temible tridente ofensivo compuesto por los talentosos Barcola, Doué y Dembélé, quienes tendrán la responsabilidad de romper el cerco defensivo del rival. En la zaga, se espera que el central ecuatoriano Willian Pacho comande la defensa junto al capitán Marquinhos, formando una dupla de contención de alto nivel.

En la vereda de enfrente, el Angers, comandado por el técnico Alexandre Dujeux, también viene de un sólido arranque al imponerse por el mismo marcador (1-0) al París FC. Angers confía en su figura principal, el delantero francés Esteban Leoaul, quien ya demostró su capacidad goleadora al anotar el único tanto en la victoria de la jornada anterior.

Esto debes saber para ver EN VIVO PSG vs. Angers

  • Fecha: viernes 22 de agosto
  • Dónde: Parque de los Príncipes, París
  • Horarios: 13:45 (ECU / COL / PER), 14:45 (VEN / BOL), 15:45 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)
  • Canales de TV: ESPN 5 y Disney Plus

Posibles alineaciones PSG vs. Angers

PSG: Chavalier; Hakimi, Maqruinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Neves, Ruiz; Doué, Barcola, Dembele.

Angers: Koffi; Arcus, Camara, Lefort; Raolisoa, Courcoul, Belkhdim, Belkebla, Hanin; Chérif, Leapaul.

