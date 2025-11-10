Luciana Gushmer y su acercamiento con Shakira: ¿Cómo fue su experiencia?

La integrante del pódcast Sorbito de opinión, Luciana Guschmer, fue una de las invitadas a la sección Camina con la loba, un momento especial al inicio del show en el que fanáticos y personalidades del espectáculo forman parte del séquito que avanza hacia el escenario junto a la estrella de la música latina.

Luciana asistió al segundo concierto de Shakira en Quito, el pasado domingo 9 de noviembre, en el Estadio Olímpico Atahualpa. En sus historias de Instagram mostró los pormenores de su asistencia al espectáculo, que forma parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour, en su concierto número 71.

Antes del evento, tuvo una sesión especial de peinado y maquillaje, ya que conocería a la artista. Emi Romero y Cabell Capilar fueron los encargados de su imagen, la cual fue elogiada por la propia Shakira. El cabello ondulado, acompañado de dos trenzas delanteras adornadas con perlitas, llamó la atención de la intérprete de Pies descalzos, y el momento quedó registrado en un video.

Luciana en las historias de Shakira

Pero Luciana no solo destacó por su look, sino también por su reel compartido en Instagram, el cual fue republicado por la cuenta oficial de la cantante colombiana. “Un recap de este día tan especial en el concierto de la mujer que con su música me ha acompañado desde que estaba en la panza de mi mami”, escribió. En el clip se observan varios de los momentos que más disfrutó la hija del asambleísta Andrés Guschmer. El video suma más de 385 mil reproducciones.

La influencer estuvo acompañada de su novio, el piloto Sebastián Estrada, y viajó al show en un vuelo chárter para evitar inconvenientes a la hora de asistir, tal como mostró en sus historias.

