Shakira deslumbra en Ecuador: así fue su último concierto en Quito

Shakira cerró su gira por Ecuador con un espectacular concierto en Quito. La cantante colombiana hizo bailar a sus fans

Shakira hizo un recorrido por los temas que la catapultaron a la fama mundia

La capital ecuatoriana vivió una noche inolvidable este martes 11 de noviembre. Shakira cerró su gira en el país con un tercer y último concierto que hizo vibrar a miles de fanáticos en el Estadio Olímpico Atahualpa. La estrella colombiana subió al escenario exactamente a las 21:45, desatando la euforia de su público desde el primer instante.

Te invitamos a leer | El país europeo donde la escasez de hombres dificulta que mujeres encuentren pareja

La entrada de La Barranquillera: un inicio espectacular

El show arrancó con un impactante video de Shakira caminando por un desierto, seguido por la aparición de sus icónicas gafas de concierto. Entre luces y pantallas gigantes, la cantante emergió en el escenario acompañada de varias influencers ecuatorianas, recreando su famosa caminata conocida como “Camina con La Loba”.

La primera canción en sonar fue 'Girl Like Me', en la que Shakira no olvidó saludar y mencionar a sus fans ecuatorianos. La emoción creció con 'Las de la intuición', que provocó que el público estallara en aplausos y vítores.

Shakira y su conexión con Quito

Durante el concierto, la colombiana se tomó un momento para dirigirse a su público: “Buenas noches, Quito. Tercera y última noche aquí en Ecuador. Gracias por recibirnos a mí y a mis hijos Milán y Sasha. He visitado la Mitad del Mundo, es realmente mágico”.

El repertorio continuó con éxitos como 'Inevitable', 'TQG' y 'Acróstico', mientras en las pantallas se proyectaba un emotivo video en el que Shakira aparece como una loba cuidando a sus hijos, un guiño que emocionó a los asistentes.

La artista recorrió sus grandes éxitos, desde 'La Tortura' hasta 'Hips Don’t Lie'. Instagram: @shakira

Así habló Guillermo de Inglaterra con sus hijos sobre el cáncer de Kate Leer más

Ritmos que hicieron bailar a todo Quito

Shakira no dejó de sorprender: 'La Bicicleta', 'La Tortura' y 'Hips Don't Lie' encendieron el estadio. En un giro inesperado, 'Chantaje' se transformó de reggaetón a salsa, haciendo que los ecuatorianos se levantaran a bailar. Luego llegó 'Monotonía', al ritmo de bachata, y un mensaje sobre el amor propio y la independencia femenina antes de interpretar su éxito 'Soltera', inspirado en su separación del futbolista Gerard Piqué.

Próxima parada: Perú y el resto de Sudamérica

Tras su paso por Ecuador, Shakira continuará su gira por Sudamérica. El 15 y 16 de noviembre estará en Lima, Perú, y luego visitará Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina, llevando su música y energía a millones de fans en la región.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ.