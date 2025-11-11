El país europeo donde la escasez de hombres dificulta que mujeres encuentren pareja

Hay un país europeo con desequilibrio de género: por cada 100 mujeres hay 84 hombres, por lo que encontrar pareja es un reto

Mujeres solteras en Letonia enfrentan dificultad para encontrar pareja por escasez de hombres.

Letonia, la más central de las repúblicas bálticas, tiene un desequilibrio de género que marca la vida amorosa de sus habitantes. Por cada 100 mujeres, solo hay 84 hombres, una cifra que complica que las mujeres solteras encuentren pareja.

La creadora de contenido Dana Lucía lo resumió en un video que ya se volvió viral: “Hay 16 mujeres que quedan sin nadie”. Su publicación ha generado debate sobre la vida amorosa en este país europeo y los retos que enfrentan sus mujeres.

Te invitamos a leer | Portal 11/11: conoce su significado y cómo aprovechar su energía este 11 de noviembre

Escasez de hombres: el principal obstáculo

El factor más evidente es la falta de hombres, pero hay otros elementos que también influyen. Las mujeres letonas están entre las más altas del continente, con una estatura promedio de 1,70 metros. Esto puede afectar la dinámica de parejas debido a prejuicios sociales sobre la altura relativa entre hombres y mujeres.

Por cada 100 mujeres en Letonia, solo hay 84 hombres, según expertos. CANVA

Muchos comentarios en redes coinciden con Dana Lucía: “Sienten que no van a encontrar a su media naranja”. Para las mujeres solteras en Letonia, la búsqueda de pareja se ha convertido en un verdadero desafío.

Historia y demografía detrás del desequilibrio

El desequilibrio entre hombres y mujeres no es casual. Letonia perdió gran parte de su población masculina durante la Segunda Guerra Mundial, y hoy los hombres letones tienen una esperanza de vida menor que las mujeres. Esto agrava la escasez de hombres disponibles para formar pareja.

Ecuador se luce en Abu Dhabi con Casa Ecuador: arte, naturaleza y cultura en la F1 Leer más

Dana Lucía cierra su video con humor, pero con un mensaje claro: “Hombres del mundo, tienen que venir aquí”. Una frase que refleja la mezcla de historia, demografía y vida cotidiana que define la experiencia amorosa en Letonia.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ.