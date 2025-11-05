Ecuador se luce en Abu Dhabi con Casa Ecuador: arte, naturaleza y cultura en la F1

Ecuador se luce en Abu Dhabi durante el Gran Premio de Fórmula 1 2025 con Casa Ecuador

Luis Fernández-Salvador y Campodónico, presidente de la Fundación Identidad Nacional, presenta Casa Ecuador Abu Dhabi – La Embajada de la Naturaleza en el Mundo.

Imagina caminar por un desierto de lujo y velocidad y de repente encontrarte con la selva amazónica, volcanes, playas y Galápagos todo en un mismo lugar. Eso es lo que el mundo verá en diciembre, cuando Ecuador lleve su esencia a Abu Dhabi durante el Gran Premio de Fórmula 1 Etihad Airways, del 4 al 7 de diciembre.

Por primera vez en la historia, Ecuador tendrá un pabellón nacional dentro del circuito Yas Marina, un espacio diseñado para combinar arte, naturaleza y cultura en una experiencia inmersiva que conecta al país con miles de visitantes internacionales.

Luis Fernández-Salvador y Campodónico, presidente de la Fundación Identidad Nacional (FIN), presentó la iniciativa como 'Casa Ecuador Abu Dhabi – La Embajada de la Naturaleza en el Mundo', un proyecto que busca mostrar la identidad ecuatoriana y abrir un diálogo cultural y comercial con el Medio Oriente.

“No venimos solo a mostrar un país, venimos a encender un sueño. Queremos que el mundo vea que ningún país es pequeño cuando su gente sueña en grande”, afirmó Fernández-Salvador.

Yas Marina: el escenario perfecto

El pabellón estará dentro del circuito y junto al Estadio Ferrari – Etihad Park, donde se presentan artistas internacionales como Katy Perry, Post Malone y Metallica. Yas Island, que en 2024 recibió más de 38 millones de visitantes, será testigo de cómo Ecuador mezcla la adrenalina del Gran Premio de Fórmula 1 con la riqueza de su cultura y biodiversidad.

Los Cuatro Mundos del Ecuador: un viaje que despierta los sentidos

Con 220 metros cuadrados de espacio, Casa Ecuador permitirá a los visitantes recorrer los Cuatro Mundos del Ecuador: Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos. Algunas experiencias imperdibles:

Seguir el viaje ancestral del cacao ecuatoriano desde la Amazonía hasta la Costa.

Explorar una caverna con más de 100.000 rosas rojas.

Degustar chocolates premium en forma de piedras preciosas.

Descubrir los ecosistemas volcánicos y marinos de las Islas Galápagos.

El recorrido combina proyecciones 360°, sonidos de la naturaleza, aromas, arte digital interactivo e iluminación ambiental, creando una conexión emocional profunda con la cultura y la biodiversidad del Ecuador.

