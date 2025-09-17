Jennifer López visita a Ben Affleck en su oficina: ¿una señal de reconciliación?

Un divorcio que arrastra rumores, Jennifer López y Ben Affleck tuvieron un encuentro. Muchas fuentes lo aseguran

El 26 de junio de 2024, diferentes medios de entretenimiento y farándula como TMZ y Page Six generaron especulaciones tras ver a la cantante y actriz Jennifer López dirigiéndose a la oficina de su ahora exesposo, el actor y director Ben Affleck, en Los Ángeles, California.

Jennifer fue fotografiada en su auto camino a la oficina, vistiendo una camiseta roja y gafas de sol oscuras. Esto ocurrió luego de regresar de su viaje a Europa para asistir, el 24 de junio, a la Semana de la Moda en París, donde participó en el show Christian Dior Haute Couture Fall/Winter 2024-2025.

Detalles del encuentro

El medio TMZ, un día después de que se tomara las fotografía de Jennifer López, el 27 de junio de 2024, informó que Ben Affleck también se encontraba en la oficina el 26 de junio, lo que avivó los rumores sobre un posible encuentro entre ambos.

El actor, conocido por interpretar a Batman, llegó alrededor de las 10:00 a.m., vistiendo un clásico traje azul con camisa blanca, y portando una bolsa de lona negra al hombro mientras ingresaba al estacionamiento.

López llegó unas horas más tarde, aunque desafortunadamente no hay fotografías que documenten su presencia en la reunión con Ben. Según TMZ, Jennifer salió de la oficina antes que Affleck, y la razón del encuentro hasta ahora no ha sido esclarecida.

Ben Affleck fue visto en su auto llevando el anillo de matrimonio antes de ingresar a su oficina. Page six

¿Cómo es la relación de Ben Affleck y Jennifer López?

Ben Affleck y Jennifer López se casaron en 2022, pero debido a desacuerdos y problemas matrimoniales, decidieron separarse a principios de 2024 y en junio, Affleck fue visto sin su anillo de bodas mientras almorzaba con su hija Violet en Los Ángeles.

Finalmente, el divorcio se finalizó legalmente en enero de 2025, menos de un año después de su separación.

La pareja actualmente vive en casas separadas: Affleck en una residencia de alquiler en Brentwood, California, y ambos ponen en venta su casa conyugal, valuada en 60 millones de dólares.

Los problemas en su vida familiar

A pesar de los conflictos, la pareja ha mantenido cierta cercanía. Se les ha visto compartiendo momentos en diversos eventos familiares, como la graduación de secundaria de Samuel, hijo de 12 años de Affleck.

Además, López pasó tiempo a solas con la hija mayor de Affleck, Violet, poco después de que la joven de 18 años hiciera su fiesta de graduación.

El apoyo de Jennifer Garner a Ben Affleck

Garner y Affleck también estuvieron pasando más tiempo juntos. Según se informa, la actriz de 13 Going On 30 mostró apoyo a su exesposo durante los problemas matrimoniales con López.

Garner compartió el Día del Padre con Affleck en su casa, mientras que López lo honró en Instagram, llamándolo un héroe. Apenas un día antes de esa publicación, se informó que López sentía que había hecho todo lo posible para salvar su matrimonio.

“Jenny ya ha tenido suficiente y realmente lo ha intentado, pero no puede hacer más; no está mejorando, está empeorando”, declaró una fuente del periódico británico Daily Mail a principios de junio.

Por su parte, otra fuente del equipo de Affleck informó a Page Six en mayo que el actor había entrado en razón sobre su matrimonio, es ahí cuando el divorcio comenzó a figurar como opción entre ambas celebridades.

En definitiva, la relación entre Jennifer López y Ben Affleck sigue siendo una de las más polémicas y comentadas del mundo del entretenimiento.

A pesar de su divorcio, los encuentros, las apariciones públicas y la cercanía familiar continúan generando interés y especulación. Aunque divorciados legalmente, su historia sigue captando la atención del ojo público.

