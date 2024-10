Ben Affleck: así reaccionó a las palabras de Jennifer Lopez sobre su divorcio

El actor y productor sabría que su ex hablaría, pero no imaginó que lo haría tan rápido. Aquí su reacción ante lo dicho

Jennifer Lopez se hizo esperar, pero cuando habló sobre su divorcio con Ben Affleck, fue un volcán en erupción de sentimientos, y sin censura. Si bien es cierto que la diva no mencionó el nombre de su ex, su conversación con Nikki Glaser para la revista Interview fue reveladora.

"Afrontas esos sentimientos y dices: 'Esto no me va a matar', sino que piensas: 'En realidad, soy capaz de estar alegre y ser feliz por mí misma... No puedo buscar la felicidad en otras personas; tengo que hallarla en mí misma", dijo, entre otras cosas.

Ben Affleck, la otra parte de la historia

Si bien Jennifer no habló con detalles de su matrimonio, sí lo hizo respecto a las lecciones aprendidas. Pero, ¿qué piensa Ben Affleck de lo dicho por ella? El Daily Mail dice tener la respuesta y asegura que el actor no está sorprendido. Según el medio de comunicación, él no tenía idea de que hablaría del tema, pero estaba seguro de que ocurriría tarde o temprano.

Una fuente cercana al actor lo corrobora: "No sabía que ella iba a hablar de su relación, pero asumió que, eventualmente, pasaría. Es parte de su vida, como muchas otras cosas, y sabe que no se va a librar de eso", se lee en la publicación del sitio web.

La misma fuente dice que para Ben hubiese sido mejor "mantener eso para él mismo, especialmente detalles íntimos de la relación", pero también sabe que JLo "siempre ha sido de hablar sobre su vida personal".

“La gente lidia con la pérdida y la ruptura a su manera, y esto es lo que Jen tuvo que hacer, y Ben tiene que aceptarlo”, dice la persona consultada por el Daily Mail.

