Jennifer Lopez habla por primera vez de su divorcio con Ben Affleck

La protagonista de la comedia romántica The wedding planner no había dicho nada sobre la ruptura con quien había sido su gran amor. Pero eso acaba de cambiar. En una entrevista con Nikki Glaser en Interview Magazine, Jennifer Lopez abre las puertas de su corazón y explica cuál es su situación emocional actual.

Una montaña rusa de emociones

La actriz dijo que cuando se dio la separación, ella sentía que estaba en el mejor momento de su vida personal y profesional, “y luego fue como si todo mi maldito mundo explotara”, confiesa.

JLo asegura que esta es una prueba que la vida le puso para saber si había aprendido, pero fracasó. “Cuando llegas a un punto en el que crees que has aprendido las lecciones, y luego te explota en la cara otra vez, te das cuenta de que “bueno, no lo he aprendido, así que ¿qué es lo que necesito analizar ahora mismo?”, reflexiona la cantante, quien asegura haber pasado un verano solitario para poner su vida y sentimientos en orden.

En la conversación con Glaser, Jlo asegura sentirse “extraña, asustada”. Explica: “Me siento triste, me siento desesperada”. Pero esto no la ha detenido, ahora ella dice que la ruptura no la define. “Solía decir que era una persona feliz, pero seguía buscando algo que alguien más pudiera llenar, y me decía: ‘No, en realidad soy suficiente’”.

Por este motivo, la artista asegura que ahora buscará sentirse bien por cuenta propia. Esto, mientras retira el apellido Affleck de su nombre.

Jennifer Lopez y sus matrimonios anteriores

Antes de contraer nupcias con el actor Ben Affleck, Jlo estuvo casada tres veces. Su primer matrimonio fue con Ojani Noa en 1997, un excamarero con quien tuvo una relación breve que terminó en divorcio en 1998. El corto matrimonio estuvo marcado por la presión de la fama y la carrera de JLo en ascenso.

Su segundo matrimonio, con el bailarín Cris Judd, fue en 2001, pero también se separó de él un año más tarde. Se conocieron durante la grabación de Love don’t cost a thing, pero el bailarín no pudo lidiar con el intenso escrutinio mediático que rodeaba a la cantante.

El tercer matrimonio de la estadounidense fue con el cantante Marc Anthony, en 2004, con quien mantuvo una relación más duradera, pues tuvieron dos hijos, Max y Emme. Juntos, formaron una poderosa pareja en lo personal y profesional. Incluso colaboraron en varios proyectos musicales. A pesar de su conexión, las diferencias personales llevaron a su separación en 2011.

Finalmente, López y Affleck se casaron en julio de 2022, casi 20 años después de haber estado comprometidos por primera vez. Su unión fue muy esperada, pues celebraron un amor renovado y el cierre de un ciclo romántico lleno de altibajos. Un ciclo que vuelve a empezar.

