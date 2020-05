Emme, la hija de Jennifer López y Marc Anthony, escribe su primer libro

Lo que se hereda no se hurta, este popular refrán se acopla a la perfección a Emme Maribel Muñiz, la hija de 12 años de Jennifer López y Marc Anthony, quien en febrero de este año tuvo una brillante participación como cantante en el Super Bowl, ahora anuncia que en septiembre sus pinitos en la escritura se verán reflejados en el libro 'Lord Help Me' (Dios, ayúdame).

La sensibilidad de la pequeña Emme salió a flote en el 2013, año en que empezó a escribir su obra. El contenido está basado fundamentalmente en el poder de la oración, como medio de comunicación con el Ser Supremo para pedirle ayuda en todo tipo de situaciones. Desde las que tienen que ver c on la unión familiar, sus estudios o las relacionadas con el medio ambiente y cómo poder salvar especies en peligro de extinción.

RELACIONADAS Jennifer Lopez mantiene una buena relación con las hijas de su prometido

"En la escuela aprendí sobre los osos perezosos y cómo enfrentan la extinción, debido a la destrucción de su hábitat natural, así que empecé a rezar por ellos en mis oraciones nocturnas", explicó la jovencita en un comunicado de prensa enviado por Crown Books for Young Readers a People en Español.

Jennifer López y su hija Emme Muñiz. InstagramJloverg12

El dinero que se reacude por la venta de 'Dord Help Me' que será editado por

Penguin Random House, en inglés y español, los dos idiomas que se hablan en el hogar de la adolescente, será destinado para salvar justamente a los animales más lentos del mundo.

La finalidad del libro es también enseñar a otros niños cómo podemos rezar y pedir ayuda, dos cosas que a mí me dan alivio. Emme Muñiz

Este es el primer libro de Emme Muñiz. Penguinrandomhouse.com

El futuro de Emme, sin dudas, es promisorio cantar con seguridad, sin nervios, en el Super Bowl, 'Waiting for tonight', la canción que hizo a su madre famosa en todo el mundo hace más de 20 años, de seguro es la 'palmadita' de la buena suerte que la conducirá al éxito.

Sus orgullosos padres, desde sus redes sociales, se encargan de marketear el libro, y desde ya Marc Anthony, su fan # 1, le ha solicitado varios ejemplares.

El libro se presentará el 29 de septiembre, pero ya está a la venta en penguin random house.com. Costo $17,99.

Detalles

-Emme además de cantar y escribir, baila, hace deporte, toca el ukelele y se siente atraída por la moda y el diseño.

-Hace un año , aproximadamente, fue la protagonista del videoclip de Limitless, el primero que su madre JLo dirigía.

-Es la hermana gemela de Max, quien también tiene dotes para el canto y toca el piano.