Jennifer Lopez mantiene una buena relación con las hijas de su prometido

La actriz y cantante demostró una vez más el amor que siente por las dos hijas de su novio Alex Rodríguez. A una de ellas, Ella, la más pequeña, la tiene en un lugar muy especial y le dedicó un mensaje lleno de amor en su cumpleaños.

“A mi pequeña y amorosa Ella… Desde el primer día que te conocí (eras tan pequeña entonces) corriste hacia mí, te sentaste en mi regazo, me abrazaste y me pediste que trajera mi vestido color lavanda que había usado en los Grammy… Ganaste mi corazón en una fracción de segundo… ¡Ya no eres tan pequeña pero todavía estás en mi regazo y me encanta! FELIZ CUMPLEAÑOS Dulce niña! Tengo el vestido guardado pra tí!”, escribió en una publicación en su cuenta de Instagram.

Su mensaje fue elogiado por sus seguidores. Hasta las 12:00 tenía 2.225.860 likes y 17.800 comentarios.

Hablando de la artista de 50 años y de su novio, la boda de ellos sigue en pie. A pesar de la situación sanitaria que -también- se vive en Estados Unidos, la pareja está revisando algunas opciones.

El ex beisbolista de los Yankees dijo al portal Entertainment Tonight: “Hemos hablado por Zoom con nuestro núcleo de colaboradores sobre los diferentes escenarios que nos pueden presentar los próximos 12 meses. Tenemos tres o cuatro propuestas sobre lo que podremos hacer en función de las circunstancias”.

Sin embargo, el novio indicó que -por ahora- lo más importante es atender las recomendaciones oficiales para conservar la salud y prevenir los contagios: “Lo prioritario ahora es que seamos disciplinados y nos quedemos en casa. Solo vamos a solventar esta situación si lo hacemos juntos, y así venceremos. En nuestro caso, tenemos que ser proactivos también, muy realistas con lo que respecta a los próximos meses, resulta muy complicado establecer ciertos compromisos, laborales o económicos, con un año de antelación por ejemplo”.