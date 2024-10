Monstruos: Los guapos actores detrás del éxito de Netflix

Ha pasado casi un mes desde su llegada a Netflix y el estreno de Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez sigue siendo de las más vistas de la plataforma.

La historia, que está basada en la vida real de los hermanos Menéndez, quienes el 20 de agosto de 1989 asesinaron a sus padres en el interior de su mansión de Beverly Hills, California.

Esta serie, de nueve capítulos, cuenta con un reparto de lujo encabezado por dos jóvenes talentos que ya son tendencia en redes sociales. Nicholas Alexander Chavez, que se pone en la piel de Lyle, el hermano mayor; y Cooper Koch, Erik, el pequeño de la familia.

Esta producción es dirigida por Ryan Murphy (Glee, American Horror Story), por lo que guarda muchos elementos de sus ficciones insignia. Esto ha provocado una serie de quejas sobre el apego a la realidad dentro de esta historia, en la que los dos jóvenes asesinan a sus padres con escopetas.

Una de las escenas más impactantes ocurre en el capítulo 5. Koch, en su personaje de Erik, actúa en una toma de 34 segundos, en la que se muestran los constantes abusos sexuales que sufrió por parte de su padre.

Esta y otras informaciones salieron a la luz por las diferentes teorías que surgieron alrededor del caso. Y aunque los actores tuvieron contacto con los Menéndez, ellos han negado muchas de las situaciones que se muestran.

Erik Menéndez criticó la “representación deshonesta” de su vida en la serie. En una declaración compartida en las redes sociales por su esposa, Erik Menéndez calificó la serie como “ruin”. “Creía que habíamos superado las mentiras y las representaciones, creando una caricatura de Lyle basada en mentiras horribles y flagrantes que abundan en el programa”, escribió Menéndez. Pero en la versión del actor Cooper Koch, hay otra realidad. “Siempre supe que quería conocerlos. Siempre supe que quería decirles que les creía y que quería defenderlos. Entonces, cuando sucedió, me sentí extrañamente normal, como si ya los conociera porque los había observado durante mucho tiempo y los había visto y escuchado hablar durante horas y horas”, contó el actor que reveló que se había interesado por el caso durante años.

Los galanes del momento

Nicholas Alexander Chavez

Nació el 6 de septiembre de 1999 en Houston, Texas, y desde temprana edad mostró interés por la actuación. Con el apoyo incondicional de su familia, se involucró en el teatro estudiantil, lo que marcó el inicio de su camino artístico.

A sus 25 años, debutó como actor en la serie “Hospital General”, donde interpretó a Spencer Cassadine, un papel que le ganó un Daytime Emmy como Mejor Actor Juvenil, además de una nominación en la categoría de Mejor Actor de Reparto.

También ha formado parte del elenco de la comedia romántica Crushed y actualmente protagoniza el más reciente proyecto de Ryan Murphy, Grotesquerie, una serie de terror en la que interpreta a un párroco que investiga misteriosos crímenes. En Instagram ha conseguido una gran ola de fanáticos, superando el millón de seguidores en pocas semanas. Por su físico, ha sido portada de varias revistas en los últimos días. Un talento que hay que tener en la mira.

Cooper Koch

Cooper Koch tiene 28 años. Su abuelo paterno, Hawk Koch, dejó una huella en Hollywood al ser expresidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y del Sindicato de Productores, además de estar detrás de éxitos como La semilla del diablo y Maratón de la muerte.

Cooper también tiene un hermano mellizo, Payton, quien comparte su pasión por el cine, aunque trabaja detrás de cámaras. Payton ha sido editor en series como American Horror Story.

A pesar de sus profundos lazos en Hollywood, Cooper prefiere mantener un perfil bajo y no expone su vida personal. De hecho, no utiliza redes sociales de manera pública, lo que ha generado dudas sobre si tiene alguna cuenta en plataformas como Instagram. Se sabe que se graduó en Bellas Artes en la Universidad Pace School of Performing. Aunque proviene de una familia influyente, su trayectoria en la industria no ha sido fácil. Como él mismo ha admitido, ser abierto sobre su homosexualidad le ha cerrado algunas puertas en su carrera.

Se estrena un nuevo documental

En octubre, luego de que Monstruos generara interés en la audiencia, un nuevo documental en Netflix le dio la palabra a los verdaderos protagonistas. Este lleva por nombre Los hermanos Menéndez, y ya está disponible en la plataforma.

Los dos hombres hablan en entrevistas extensas sobre lo que sucedió en el asesinato de sus padres.