Despiden a un presentador de televisión en vivo: Esto fue lo que pasó

Parecía un día de trabajo normal, pero se volvió el momento más vergonzoso y viral de la carrera del periodista mexicano Gustavo Macalpin. La mañana del martes 8 de octubre ocurrió el hecho más comentado de las redes sociales y que dejó sin trabajo al comunicador.

¿Por qué despidieron a Gustavo Macalpin?

Gustavo Macalpin fue despedido mientras transmitiía su noticiero llamado Ciudadano 2.0. Este programa era parte de la parrilla del Canal 66 de Mexicalo, Baja California, al norte de república mexicana. Y aunque trascurría como una transmisión normal y ya estaba por concluir su participación, la llegada del director del canal - de manera sorpresiva - lo dej´ó extrañado.

Luis Arnoldo Cabada, director general del Canal 66, le notificó su baja sin previo aviso. Dejando confundido al presentador y a la audiencia, la cual no entendía las razones. Gustavo estuvo frente al espacio siete años.

“Vengo a agradecerte estos seis años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho. Se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario… Te agradezco hasta este momento lo que has hecho, sobre todo la entrega… Todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día”, expresó Cabada. A lo que Gustavo respondió sorprendido: “Ah, ¿sí?”.

El periodista jamás titubeó ni mostró su malestar. Y rápidamente agradeció la oportunidad y el apoyo a sus televidentes. De acuerdo con lo declarado por Gustavo, el motivo de su despido fue debido a la crítica política por la que se había caracterizado durante su programa.

Gustavo Macalpin reacciona a su despido en vivo

Gustavo Macalpin dio su opinión de lo sucedido en su cuenta de TikTok. Desde la sala de su casa, ya más calmado, dio a entrever las razones de su despido. "En el clip que estuvo circulando en las benditas y malditas redes sociales, ocurrió lo siguiente. En el último bloque del programa aparece el dueño de la televisora, entra a cuadro, en una forma muy extraña y me dice: 'Es tu último día'", recuerda y afirma: "Después de estar siete años al frente, lo digo con mucho orgullo, del programa más exitoso de ese canal".

¿Por qué ocurrió esa grosería?

En redes sociales el comentario general es que todo esto fue muy grosero. Gustavo tiene su postura: "Sinceramente no lo sé. Lo que yo hago es crítica política, así que ustedes pueden sacar sus conclusiones. Algunos creen que fue porque precisamente ayer crítiqué al esposo de la gobernadora de Baja California. No creo que haya sido un tema de impulso. Yo creo que es algo que el dueño de la televisora ya traía desde hace tiempo".

El periodista político sostiene que aunque no tiene certezas de las razones de su despido, hay una sola cosa de la que está seguro: "No fue porque yo hiciera un mal trabajo".

¿Qu´é pasó con el programa de Gustavo Macalpin?

Este espacio político se seguirá emitiendo. La mañana del 9 de octubre fue conducido por el director de noticias del canal.