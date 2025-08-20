En casa de Playas había armas enterradas en el patio: esto encontró la Policía

Ocurrió en una casa de caña en el barrio Guayaquil

El hallazgo de las armas se dio en el barrio Guayaquil, en Playas.

Lo que parecía una vivienda común, construida de caña y con cerramiento de zinc en el barrio Guayaquil, de General Villamil Playas, escondía un verdadero arsenal.

La Policía Nacional, en un operativo conjunto, descubrió varias armas de fuego enterradas en el patio y además retuvo cuatro motocicletas de dudosa procedencia.

El hecho se produjo cuando los uniformados ingresaron al domicilio y sorprendieron a un ciudadano que, al notar la presencia policial, intentó sacar una pistola plateada y negra de la cintura.

Al grito de “¡Alto, Policía!”, los agentes lo redujeron y comprobaron que portaba un arma con serie BDA-380 425 PZ 06620, cargada con dos cartuchos, sin justificación legal.

Estas armas encontró la Policía

El detenido confesó que guardaba más armas en el inmueble y llevó a los agentes hasta el patio, donde desenterró tres piezas letales embaladas en fundas plásticas:

Un revólver plomo con negro, marca Smith & Wesson, calibre 38 especial

Una pistola negra y plomo, con inscripción Made in Czech Republic A2554, calibre 9 milímetros Luger, con su respectiva alimentadora y

Un revólver color café con plomo, con la leyenda Colt 32.

Estas fueron las armas que estaban enterradas en el patio de la casa. EXPRESO

La sorpresa no terminó allí. Dentro del mismo domicilio se encontraron cuatro motocicletas, cuya procedencia el implicado no pudo justificar.

El sospechoso fue aprehendido y puesto a órdenes de la Fiscalía, mientras las armas y vehículos quedaron retenidos para investigaciones.

