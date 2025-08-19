Playas sigue bajo el fuego de la violencia: Dos muertos en dos horas

Un cadáver incluso fue arrojado por dos hombres en la playa. Sus familiares se lo llevaron antes que las autoridades

General Villamil Playas es un cantón caracterizado por sus atractivos turísticos pero la violencia afecta: hubo cuatro asesinatos en igual número de días.

La violencia no da tregua en General Villamil Playas. Entre los pasados 15 y 18 de agosto de 2025, cuatro personas fueron asesinadas en distintos hechos.

Dos de los crímenes se cometieron el lunes 18 de agosto, con apenas dos horas de diferencia, dejando además a dos niños heridos como víctimas colaterales.

A las 14:40 del lunes, un hombre identificado como Elies Luna, de 62 años, fue asesinado en el sector de la Ladrillera, en la vía a la ciudadela 25 de Julio.

Según el reporte del ECU-911, la víctima fue hallada dentro del patio de su domicilio, en posición cúbito dorsal y sin signos vitales. Tenía al menos cinco impactos de bala. En el sitio se encontraron cinco vainas percutidas. Luna no registraba antecedentes penales.

Casi dos horas después, a las 16:00, otro hecho violento estremeció a Playas. El cuerpo de Leandro Camacho, de 38 años, fue encontrado en la orilla del mar, a la altura de un centro comercial.

La víctima presentaba múltiples heridas de bala y fue hallada en posición decúbito ventral.

Testigos relataron que el cadáver fue arrojado al mar por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Personas que caminaban por la playa observaron cómo el cuerpo era arrastrado por las olas y lo sacaron hasta la orilla.

En medio de la conmoción, familiares y allegados de la víctima retiraron el cadáver por la fuerza en una camioneta de cajón de madera, antes de que las autoridades pudieran realizar el procedimiento correspondiente.

Otros dos crímenes se cometieron el fin de semana

Estos dos crímenes se suman a otros hechos sangrientos ocurridos en Playas. El viernes 15 de agosto, un hombre fue asesinado a tiros dentro de la bahía, en el centro de Playas.

El domingo 17, en la avenida Sixto Chang, un conductor de mototaxi fue ejecutado mientras transportaba a su pareja y a una niña de dos años.

En ese ataque resultaron heridos la mujer, la menor y otro niño que pasaba por el lugar; todos sobrevivieron y fueron trasladados al hospital.

Playas sigue sitiado por la violencia

Con estos hechos, Playas suma cuatro asesinatos en apenas cuatro días, confirmando el avance implacable de la criminalidad en una localidad turística que hace apenas semanas intentaba celebrar su aniversario cantonal.

La población vive entre el miedo y la indignación, mientras la violencia desangra las calles. Autoridades locales reclaman apoyo urgente al Gobierno y a las fuerzas de seguridad, pues Playas, otrora destino de descanso y paz, se ha convertido en un escenario donde la muerte acecha a plena luz del día.

