Jennifer Lopez aprende que no se dice: "Mi gente latino"

Han pasado ya 10 años desde que Jennifer Lopez pronunció la frase "Mi gente latino" en un discurso. Aquella ocasión formó parte de las palabras que ofreció tras recibir el premio por trayectoria en los American Music Awards. Aunque sus palabras estaban cargadas de sentimiento, Internet convirtió el momento en un meme, y ahora es muy difícil separar a la artista de ese instante.

Este hecho ya forma parte de la cultura popular de Internet, y la propia JLo es plenamente consciente de ello. Sin embargo, este 2025 es la primera vez que se le pregunta directamente por aquel momento.

Fue el periodista y crítico de cine Javi Ponzo quien tuvo el valor de cuestionarla sobre ese episodio, aunque podría considerarse un poco fuera de lugar. Sin embargo, la cantante se lo tomó con humor e incluso decidió devolver la cortesía con sus propias preguntas.

Jennifer Lopez piensa que se le burlan

En estas semanas se encuentran promocionando la cinta Imparable, la cual se estrenará en Prime Video el 16 de enero. En una entrevista con Javier Ponzo, la actriz fue cuestionada sobre aquel discurso que ahora es uno de los momentos más destacados de su carrera.

Durante el encuentro, Javier le pidió si podía cerrar la entrevista pronunciando esa frase para su público latinoamericano, y ella no pudo evitar echarse a reír. El periodista le explicó que la frase correcta fue "Mi gente latino", y ella cayó en cuenta de que, en aquel momento, dudó sobre cómo decirlo.

"Ya sabes, crecí en Nueva York", explicó la cantante. "Digo esa frase todo el tiempo", añadió a modo de excusa. Al final del video, aceptó que aprendió a decirlo bien y que sus fans jamás van a olvidar la forma en que lo dijo originalmente.

La nueva película de JLo: Imparable

Jennifer López regresa al cine como productora y actriz en Unstoppable (Imparable), una cinta basada en la vida de Anthony Robles, un luchador estadounidense que superó limitaciones físicas para alcanzar el éxito. La película, protagonizada por Jharrel Jerome, conocido por su trabajo en When They See Us (Así nos ven), se estrenará en Prime Video el 16 de enero.

La historia, que adapta la biografía homónima de Robles, relata la trayectoria de un joven nacido sin su pierna derecha que, a través de esfuerzo y determinación, logró convertirse en campeón nacional de lucha libre en 2011 mientras competía para la Universidad Estatal de Arizona.

En una declaración sobre el mensaje de la película, López señaló: “No importa lo que falta, importa lo que tienes y cómo lo usas para triunfar, ser victorioso y alcanzar tus metas y sueños”.

Unstoppable busca destacar valores como la resiliencia y la capacidad de superar obstáculos personales, llevando a la pantalla un ejemplo de lucha y perseverancia que inspiró a miles dentro y fuera del deporte.

