Jennifer Lopez y Brett Goldstein: el consejo de Ben Affleck que lo dice todo

Cuando el amor entre celebridades se convierte en leyenda, cada ruptura deja más que titulares: deja heridas abiertas, tensiones no resueltas y comentarios con doble filo. Así sucede con Jennifer Lopez y Ben Affleck, una pareja que ha marcado dos décadas de idas y vueltas, compromisos rotos, reconciliaciones soñadas y, ahora, un cierre definitivo cargado de drama.

Y como si fuera poco, un nuevo protagonista parece entrar en escena: Brett Goldstein, el actor británico con quien JLo comparte créditos en la película Office Romance, y quien podría estar iniciando algo más que una amistad con la estrella del pop. Pero no todos están felices con ese posible nuevo capítulo.

El fin definitivo de Bennifer

Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron a intentarlo en 2021, casi veinte años después de su primera ruptura. En 2022 sorprendieron con una boda en Las Vegas que fue recibida con entusiasmo por sus fans. Parecía que el destino les daba una segunda oportunidad, esta vez más madura y fuera del ruido mediático.

Sin embargo, en 2024 la relación volvió a quebrarse. Y los rumores de crisis, las agendas distantes y los conflictos personales terminaron por apagar la magia.

Ben, que en varias ocasiones confesó que divorciarse de Jennifer Garner fue el mayor error de su vida, fue visto cada vez más distante y ensimismado. Mientras tanto, JLo continuaba adelante con sus proyectos, entre ellos, el rodaje de una comedia romántica en República Dominicana junto a Brett Goldstein.

¿Nuevo amor para JLo?

Según el medio RadarOnline, el acercamiento entre Jennifer Lopez y Brett Goldstein se volvió evidente durante la fiesta de clausura del rodaje. La química que habían demostrado en pantalla parecía extenderse fuera del set. Se les vio en actitud afectuosa, compartiendo una cena íntima y, según testigos, desapareciendo juntos al final de la noche.

Los rumores explotaron en redes sociales y medios de entretenimiento. ¿Está JLo lista para comenzar una nueva historia de amor? ¿Es Brett su nueva ilusión tras Affleck?

“Sal de ahí si sabes lo que te conviene”

Katy Perry y Orlando Bloom confirman su ruptura tras seis años de compromiso Leer más

La reacción de Ben no tardó. Una fuente cercana al actor reveló que, aunque él respeta el derecho de Jennifer a rehacer su vida, considera que Goldstein “está deslumbrado” y no ve lo que se le viene encima. “Ben cree que Brett debería salir de ahí si sabe lo que le conviene. Jennifer puede ser muy dura con los hombres, y él puede dar fe de eso”.

Pero el actor fue más allá. Según la misma fuente, Affleck habría dicho: “Le deseo suerte. Jennifer es exigente, tiene estándares imposibles y un estilo de vida que no todos pueden aguantar. Yo no pude, y me considero alguien bastante equilibrado”.

RELACIONADAS Ben Affleck está listo para volver a enamorarse

Las palabras, lejos de sonar neutrales, parecen teñidas de cierto resentimiento. Tal vez Affleck no ha cerrado del todo ese capítulo. O tal vez, simplemente, está advirtiendo desde su experiencia.

RELACIONADAS Jennifer Lopez y Ben Affleck no logran vender su casa millonaria en Beverly Hills

Triángulo involuntario

De Superman a “El Eternauta”: el héroe moderno ya no salva solo al mundo Leer más

El supuesto triángulo que se ha formado entre Ben, Jennifer y Brett del que ahora se habla se ha convertido -como era de esperarse- en el material perfecto para tabloides y redes sociales.

Mientras tanto, JLo guarda silencio (aunque sus seguidores esperan escucharla), Brett aún no ha emitido declaraciones públicas, y Affleck deja entrever emociones más profundas de lo que una simple advertencia podría contener.

¿Es esta solo una expresión de celos? ¿O un intento de proteger a quien podría estar viviendo lo que él ya vivió? De cualquier modo, el 'triángulo amoroso' (¿o no?) sigue dando de qué hablar y demuestra, una vez más, que las historias de amor en Hollywood rara vez tienen finales sencillos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!