De Superman a “El Eternauta”: el héroe moderno ya no salva solo al mundo

En 1957, el escritor y guionista argentino Héctor Germán Oesterheld imaginó una Buenos Aires azotada por una nevada tóxica que aniquila a gran parte de la población. Los pocos sobrevivientes descubren, pronto, que enfrentan una invasión extraterrestre.

Sin embargo, en esta historia, titulada El Eternauta, no hay un Superman ni un Capitán América que llegue a salvar el día. Sus protagonistas (Juan, Favali y Alberto) son hombres comunes y corrientes que deben unirse y trabajar juntos para sobrevivir y luchar contra la amenaza.

En abril este emblemático cómic, poco conocido fuera de las fronteras argentinas, se convirtió en una serie de Netflix y pronto en un éxito del streaming. Protagonizada por Ricardo Darín, la historia gira en torno al concepto del héroe colectivo: una noción literaria y filosófica acerca de un grupo de personas unidas por una causa común, capaces de enfrentar adversidades y alcanzar logros que un individuo, por sí solo, no podría conseguir.

El Eternauta no es la única. En los últimos años, ha empezado a transformarse la figura del campeón en las historias de ficción, acción e incluso otros géneros como el drama, como explica el crítico de cine español Rafael Sánchez: “Tras el retorno a la democracia en Argentina, El Eternauta fue revalorizado como una pieza profética sobre la violencia, la represión y la resistencia colectiva en contextos opresivos. El héroe verdadero no es un superhombre con láseres en los ojos que viene a salvar al mundo, sino un héroe colectivo, un grupo humano. Después de la pandemia, de lo que vivimos como humanidad, hay un creciente interés en esta mirada, y ya no en la del héroe casi omnipotente”, sostiene.

Curiosamente, estas nuevas formas de heroísmo surgen principalmente de las novelas gráficas y los videojuegos, formatos que cada vez suman más adeptos y dan espacio a relatos más diversos y humanos.

Con El Eternauta ya renovada para una segunda temporada, la atención se ha volcado hacia otras historias centradas en la lucha colectiva, como Exterminio: La evolución, que ha causado furor en los cines, o la segunda temporada de The last of us, que también tiene esta perspectiva.

Cuando la esperanza sobrevive al colapso

En abril se estrenó la segunda temporada de The last of us, serie que adapta el videojuego homónimo de 2013 a la pantalla. La historia se sitúa 20 años después de una pandemia provocada por un hongo mutado que diezmó a la población.

Joel y Ellie, dos sobrevivientes, emprenden un viaje por Estados Unidos. En la serie, el Apocalipsis se vincula al cambio climático y a la globalización: un colapso que da paso a ciudades abandonadas donde la naturaleza reaparece. Pese a ello, hay una apuesta por la esperanza y la supervivencia a través de los personajes.

Este tipo de relatos, explica el autor y experto en ficciones especulativas Juan Mattio, resignifican la figura del héroe: ya no se trata de un individuo invencible, sino de una comunidad que aprende a colaborar. “Frente a la crisis climática actual, donde el ser humano suele ser visto como egoísta y destructivo, estas narrativas muestran que la supervivencia solo es posible si se crean lazos y se actúa en conjunto. Es una forma de imaginar un mundo de posibilidad”, analiza.

'The last of us' sigue a dos personajes mientras recorren un EE.UU. posapocalíptico. Cortesía

La dignidad en tiempos de crisis

La furgo, ópera prima de Eloy Calvo, adapta el cómic de Martín Tognola y Ramón Pardina a la gran pantalla. El filme narra la historia de Oso, un padre separado que, tras perder su empleo y su hogar, vive con su hija en una furgoneta, intentando que ni su exesposa ni los profesores de la niña lo descubran.

Calvo apuesta por una mirada honesta, empática y desacomplejada sobre la precariedad, y transita con naturalidad entre la imagen real y la ilustración. “Hay mucha gente en situaciones iguales o más precarias tras la pandemia. Oso es un tipo que ama a su hija, que se busca la vida sin perder la humanidad. Y acá, como en la sociedad, no está solo”, comenta el director.

Una comedia sobre la familia y los recuerdos

Juliette en primavera, de la directora francesa Blandine Lenoir, es una comedia íntima basada en la novela gráfica de Camille Jourdy. La película sigue a Juliette, una joven ilustradora que regresa al pueblo donde creció para reencontrarse con su familia: un padre que solo se comunica con bromas, una madre vitalista, una abuela que se desvanece en su memoria y una hermana desbordada por la rutina.

En ese entorno caótico, reaparecen recuerdos y secretos que transforman su visión de la vida.

Juliette en primavera sigue a una familia disfuncional en Francia. Cortesía

Con sensibilidad y ternura, Lenoir construye una historia sobre la depresión, el cuidado, el retorno al hogar y la fuerza de los lazos familiares.

“Acá no hay la perfección de Instagram. Es una mujer con defectos, en una familia con defectos, cuya fortaleza surge de la colectividad, de la familia, como en la vida misma”, ha dicho la cineasta.

