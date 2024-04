Matthew Underwood y otras estrellas que denunciaron ser víctimas de abuso sexual

El documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV", disponible en Max (antes HBO Max) desde el 17 de marzo de 2024, revela el lado oscuro de algunos de los programas más icónicos de Nickelodeon, de finales de los años 90 y principios del 2000, como “Drake & Josh” y “Zoey 101″.

Lea también: Peso Pluma se pronuncia sobre el beso con Anitta

El film expone a través de entrevistas a exactores, escritores y miembros del equipo de Nickelodeon, las atrocidades que vivieron algunas estrellas infantiles en los estudios del famoso canal juvenil y en donde se hacen fuertes señalamientos al exproductor Dan Schneider.

El caso de Drake Bell

Drake Bell una de la ex-estrellas de Nickelodeon más importantes de la cadena. INTERNET

Constanza Baéz y Nelson Riofrío esperan a su segundo bebé Leer más

Drake Bell, quien alcanzó fama mundial por su protagonismo en la serie Drake & Josh, rompió el silencio y contó que sufrió de abuso sexual por parte de Brian Peck, entrenador de diálogos de Nickelodeon. Bell tenía 15 años y Peck 41.

“No tenía salida. El abuso era extenso y llegó a ser bastante brutal”, señala Bell en el documental.

Drake y Brian Peck se conocieron en el año 2000. Peck se ganó la confianza de la madre de Drake, quien le permitía a su hijo quedarse en la casa del exproductor cuando tenía audiciones en Los Ángeles. Todo cambió una mañana. “Estaba durmiendo en el sofá, donde normalmente dormía. Me desperté, abrí los ojos y él estaba abusando sexualmente de mí”, cuenta el actor que en ese momento tenía 15 años.

Matthew Underwood de Zoey 101 también sufrió abuso sexual

Matthew Underwood. Cortesía

La casa de los famosos Colombia: las peleas y rumores más picantes Leer más

Matthew Underwood, conocido por interpretar a Logan Reese en el programa de televisión Zoey 101 de Nickelodeon, confesó que fue abusado sexualmente cuando tenía 12 años por parte del padrastro de sus mejores amigos. Años más tarde, volvió a vivir un episodio similar, cuando a los 19 años fue acosado sexualmente y agredido por su agente. Underwood decidió contar esta historia luego de la publicación del documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV".

“Fui acosado sexualmente y luego agredido por mi agente en ese momento, quien había pasado una buena cantidad de tiempo generando confianza en mí como amigo y mentor. Una vez más, mi confianza fue traicionada y mi propia imagen fue aplastada”, narra el exactor.

Lea también: Kristen Stewart se niega a trabajar con Marvel

Underwood también cuenta que denunció a su representante, quien fue despedido por la agencia, aunque todavía sigue vigente en la industria. Esta dramática y dolorosa experiencia hizo que se alejara de la actuación.

El caso de Jennette McCurdy de iCarly

Jennette McCurdy es recordada por su papel en iCarly. TOMADA DE INTERNET.

La actriz, cantante y escritora Jennette McCurdy cuenta en su libro autobiográfico haber sufrido terribles abusos durante las grabaciones de la serie iCarly, de Nickelodeon.

En el escrito, la artista de 30 años relata cómo un hombre al que se refiere como “El Creador” habría "abusado emocionalmente" de ella, ofreciéndole alcohol y sexualizándola. Muchos afirman que este hombre sería el exproductor de Nickelodeon, Dan Schneider.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!