La casa de los famosos Colombia: las peleas y rumores más picantes

Estar encerrados por horas con un grupo de -algunas veces- ‘poco conocidos’ no es fácil, pero esa es justamente la razón de ser de los realities. En el caso del país vecino, la producción que junta a famosos y los mantiene bajo el mismo techo 24/7 ya tiene sus pequeños escándalos. Y los comentarios, claro, no se han hecho esperar. Ecuador está pendiente, porque ahora en la televisión no hay fronteras.

(Te invitamos a leer: Shakira vs Barbie: la opinión que alborotó las redes).

Omar y Culotauro

Carlos Vera: "El mundo farandulero es peor que el de la política" Leer más

Omar Murillo y Camilo Díaz, apodado Culotauro, generaron una fuerte pelea en la que el actor “dejó por el piso al comediante”. Muchos televidentes consideraron que Díaz salió perdedor, luego de que el humorista tildara a Omar de “fanfarrón”.

Sandra Muñoz y La Segura

En medio de una intensa discusión, La Segura expresó su molestia por el tono de voz de la modelo Sandra Muñoz, destacando que ella nunca la había tratado de manera irrespetuosa, pero que Sandra parecía estar acostumbrada a hacerlo. Sandra, por su parte, enfatizó en que todos los participantes merecen ser tratados con respeto.

Melfi e Isabel Bolaño

Las creadoras de contenido de La Casa de los Famosos Colombia, Karen Sevillano y La Segura, encendieron el rumor sobre un posible romance emergente entre Melfi y la Pupuchurra. Según ambas, el panameño no habría despegado la mirada de ella a través de un espejo y, al parecer, Bolaños también las devolvió.

Karen Sevillano y El Jefe

Guillermo Antonio: 'La Voz Kids' fue solo el primer paso Leer más

El cruce de palabras entre Karen Sevillano y El Jefe se dio tras la decisión de ella de no levantarse cuando se les instó a todos a prepararse para la gala. La voz del director de la casa estudio se dirigió a la influencer con una mofa que causó una notoria incomodidad en la caleña.

Isabella y Juan David

La broma de Isabella, Santiago y Juan David Zapata, en la que ella debía dejar marcas en el cuello de él, causó conmoción entre los participantes. La modelo Sandra Muñoz se mostró visiblemente afectada. “Demasiado feo que una mujer se preste para semejante bajeza”, dijo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!