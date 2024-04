Kristen Stewart se niega a trabajar con Marvel

Kristen Stewart, conocida por su preferencia a proyectos más oscuros y arriesgados, rechaza firmemente la idea de participar en películas del Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

En una entrevista reciente para el podcast Not skinny but not fat, la actriz afirmó rotundamente que “nunca” hará una película de Marvel, describiéndolo como una “p*uta pesadilla”.

A pesar de su firme postura, Stewart dejó abierta la posibilidad de reconsiderar su decisión si la directora de Barbie, Greta Gerwig, la invitara a unirse a un proyecto de Marvel.

Stewart, quien hace su debut como directora de largometrajes con The chronology of water, expresó su rechazo a los blockbusters superheroicos con su habitual franqueza.

La actriz demostró una postura a pesar de la popularidad y el atractivo del UCM, reforzando así su convicción de seguir apostando por roles y proyectos que desafíen las convenciones de laindustria cinematográfica.

