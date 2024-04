Carlos José Matamoros fue tentado por 'Combate'

Mientras RTS anuncia el estreno de 'Combate', 'BLN' tiene ya nueva ‘casa’ en Oromar TV con Carlos José Matamoros y Karin Barreiro, quienes se preparan para volver a la acción. Todavía no hay fecha de estreno ni horario del reality.

“Ojalá nos den un horario chévere. Me he quedado como loco, porque es un canal inmenso, con señal nacional”, dice el presentador. Desde diciembre dejó Quito para volver a Guayaquil. Ahora vivirá en Manta y se llevará a su perro, Kaiser, su compañero de aventuras.

Cuando anunciaron el regreso de 'Combate' en RTS se dijo que no les interesaba gente que ya había sido parte del programa. Sin embargo, tentaron a Carlos José para que maneje un espacio que gire en torno a las situaciones que se dan entre los competidores: ‘pitos’, romances...

Este hizo sus exigencias económicas, las cuales no fueron aceptadas. El encargado de las finanzas no quiso aflojar un dólar más para pagarle a un tercer conductor. “Combate es un programa gigante, manejar a tanta gente no es tarea fácil. Recién empiezan Emiliana Valdez y Carlos Scavone. Deben competir con 'Soy el mejor,' de TC. Es un espacio para lucirse, pero también es peligroso, porque si no te luces, te caes. Aunque no veo TV, veré el estreno”, añade.

Considera que 'BLN' y 'Combate' son diferentes. “El primero es más picante, con contenido para público adulto. Estoy contento porque tengo trabajo”, concluye.

