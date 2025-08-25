Cae red de extorsión en El Oro: amenazas con explosivos a comerciante y funcionario

El 24 de agosto de 2025, la Policía Nacional ejecutó el operativo denominado Fénix 0255, que culminó con la aprehensión de cinco ciudadanos presuntamente implicados en una red de extorsión en el cantón El Guabo, vinculada al grupo armado organizado Los Lobos.

La intervención se originó tras una alerta emitida por el SIS ECU-911, que permitió a la Unidad Nacional de Antisecuestros y Extorsión (UNASE) iniciar una investigación luego de que varios comerciantes y un funcionario municipal denunciaran haber sido víctimas de amenazas con explosivos y disparos, con el objetivo de exigirles pagos que oscilaban entre 10 mil y 100 mil dólares.

Según las investigaciones, los presuntos delincuentes habrían utilizado artefactos explosivos y realizado disparos contra locales comerciales, para luego enviar mensajes intimidatorios a través de aplicaciones móviles, amenazando con atentar contra la vida de las víctimas y sus familias si no accedían a sus demandas.

La UNASE logró identificar a los presuntos responsables. El operativo se ejecutó alrededor de las 18:00, con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), y permitió la aprehensión en flagrancia de los individuos:

Marco Leonidas, alias Leonidas, presunto cabecilla de Los Lobos, con antecedentes por tenencia de armas y tráfico de sustancias ilícitas. Manuel Andrés con antecedentes por lesiones en accidente de tránsito. Carlos Alberto Carolina Astrid José Marco

Durante los allanamientos se incautaron 12 teléfonos celulares, 3 panfletos con mensajes intimidatorios, 4 artefactos explosivos y 1 motocicleta. Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para su judicialización.

