Josh Peck: “Los niños deben ser protegidos”

El actor Josh Peck compartió su primera declaración sobre las acusaciones de abuso hechas por amigo Drake Bell en la serie documental Quiet on set: The dark side of kids TV.

Josh Peck y Bell protagonizaron la comedia de Nickelodeon Drake & Josh de 2004 a 2007. En el documental Bell alega que fue agredido sexualmente por el entrenador de diálogo y actuación Brian Peck, quien trabajó en All that y The Amanda Show a finales de los 90 y principios de los 2000. Ambas estrellas han tenido una relación cercana por años, por lo que varios fans esperaban una posición sobre el tema.

Peck escribió en Instagram: “Terminé el documental Quiet on set y me tomó unos días procesarlo. Me comuniqué con Drake en privado, pero quiero brindar mi apoyo a los sobrevivientes que fueron lo suficientemente valientes como para compartir con el mundo sus historias de abuso físico y emocional en los sets de Nickelodeon. Hay que proteger a los niños. Revivir esto públicamente es increíblemente difícil, pero espero que pueda traer sanación para las víctimas y sus familias, así como el cambio necesario en nuestra industria”.

El actor de 37 años recibió una ola de comentarios por su silencio sobre el abuso de Bell.

“Sólo quiero aclarar algo. He notado muchos comentarios en algunos de los TikTok de Josh y algunas de sus publicaciones”, dice Bell en un video publicado en TikTok. “Solo quiero que sepan que esto es difícil de procesar y pasar por esto es un momento muy emotivo y muy difícil. Así que no todo se hace público”.

Bell continuó: “Pero solo quiero que sepan que él se comunicó conmigo y que ha sido muy sensible. Pero él se acercó para hablar conmigo y ayudarme a superar esto. Y ha sido realmente genial. Así que sólo quería que ustedes lo supieran y que se lo tomaran con un poco de calma”.

En 2003, Brian Peck, de 43 años en ese momento, fue arrestado por once cargos, por actos lascivos contra un niño de 14 o 15 años. El documental Quiet on set también revela acusaciones de abuso emocional y sexualización de niños actores contra el ejecutivo de Nickelodeon y creador de Drake & Josh, Dan Schneider.

Nancy Sullivan, quien interpretó a la madre del personaje de Bell en Drake & Josh, también expresa su apoyo a su coprotagonista y escribe en Instagram: “No eran mis verdaderos hijos, pero siempre los amaré. Me rompió el corazón en un millón de pedazos escuchar cuánto guardaba Drake en su interior mientras trabajábamos juntos. Me sentí devastada y orgullosa al mismo tiempo de ver al hombre en el que se ha convertido al sentarse frente a la cámara y contar valientemente su verdad. El abuso pasado no nos define y no tiene derecho a gobernar nuestras vidas. Sé que dejar de lado esta carga lo liberará de muchas maneras. Espero que los recuerdos de alegría que tenía en nuestros programas algún día eclipsen en gran medida el dolor. Le envío amor a Drake para una curación profunda y una vida hermosa por delante”.

