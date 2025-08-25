Más de 5.000 vacantes en la Feria de Empleos Expo Multitrabajos Online 2025

Los interesados podrán participar con su perfil en la plataforma, durante los 7 días que dura la feria

Más de 5.000 empleos se ofertan en la Feria de Empleos Expo Multitrabajos Online 2025.

Más de 5.000 puestos de trabajo disponibles en más de 90 empresas nacionales e internacionales se ofertan en la Feria de Empleos Expo Multitrabajos Online 2025 que arrancó este 25 de agosto y que estará disponible hasta el próximo domingo 31 de agosto.

¿En qué áreas son las ofertas?

De acuerdo con la plataforma Multitrabajos, la feria ofrece oportunidades laborales en diversas áreas, abarcando desde perfiles tecnológicos hasta administrativos, con un enfoque especial en el sector comercial y de ventas.

Entre las empresas más destacadas que participan están: Pepsi - Tesalia, Grupo Vilaseca, Nestlé, Grupo El Rosado, Grupo Consenso, Marcimex, PepsiCo, Plasticaucho, Inducorp - Induauto, Quifatex, Sweet and Coffee, Casabaca, SGF Global, Coris del Ecuador, Imporparis, Oriental Industria Alimenticia, La Ganga, Expalsa, Sonda del Ecuador, Banco Internacional, Colineal, Súper Tía, Quala, Claro, Gerardo Ortíz, Almacenes España, Grupo EMI, entre otras.

“Expo Multitrabajos Online es una experiencia laboral única en el país. Gracias a su formato digital, elimina las barreras geográficas y de tiempo, permitiendo que más personas puedan acceder a oportunidades reales de trabajo en empresas líderes del mercado. Este evento también agiliza el proceso de selección, conecta de manera eficiente a los talentos con las vacantes, y refleja el compromiso de Multitrabajos por transformar el acceso al empleo en Ecuador”, señala Jeff Alejandro Morales, Gerente de Marketing de Multitrabajos.com en Jobint.

¿Cómo postular?

Para participar en la Expo Multitrabajos Online 2025 el interesado requiere tener un perfil en Multitrabajos.com en donde deberá registrase de no contar con uno.

En esa plataforma, los postulantes tienen la posibilidad de crear o actualizar su currículum, y compartirlo con las principales empresas del país, durante los 7 días que dura la feria. Los especialistas de Recursos Humanos revisarán los perfiles cuidadosamente y aquellos que sean elegidos serán contactados para continuar con el proceso de selección.

“Este año, Multitrabajos vuelve a transformar el mercado laboral ecuatoriano con la feria de empleos digital más grande y exitosa del país y Latinoamérica. En 2024, la feria generó más de 1 millón de visitas a la plataforma y cerca de 900.000 postulaciones”, menciona la plataforma especializada, en un comunicado.

