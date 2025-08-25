Violento asalto en un bus del sur de Quito quedó grabado en cámaras de seguridad

Un video captó un violento asalto con armas blancas a los pasajeros de un bus de transporte público.

Un video captó un violento asalto con armas blancas a los pasajeros de un bus de transporte público en Guamaní, sur de Quito.

Un violento asalto en un bus de transporte público quedó registrado por las cámaras de seguridad de la cooperativa Lujoturista, la tarde del domingo 24 de agosto de 2025, en el sector de Guamaní, sur de Quito. El hecho ocurrió en la ruta que cubre el trayecto entre Guamaní y la Escuela Riobamba, donde seis delincuentes se hicieron pasar por pasajeros para perpetrar el robo.

Las imágenes muestran cómo uno de los sujetos, vestido con gorro de lana y mascarilla, se levanta de su asiento y amenaza con un cuchillo a una pasajera para arrebatarle su celular. En cuestión de segundos, otros cómplices se suman al ataque y amedrentan a los pasajeros, entre ellos adultos mayores, mientras estos intentan huir por la puerta trasera de la unidad.

En otro video, se observa cómo uno de los delincuentes se acerca al conductor y le roba sus pertenencias. El chofer, sin embargo, logra reaccionar, toma un palo e intenta defenderse, aunque el asaltante escapa.

Policía activó operativos en Guamaní

El mayor de Policía Michael Richards, jefe de operaciones del Distrito Quitumbe, informó este lunes 25 de agosto, que gracias a las cámaras de videovigilancia instaladas en el bus, se desplegaron operaciones tácticas e investigativas para dar con los responsables. Según las primeras indagaciones, seis sujetos participaron en el asalto y ya han sido parcialmente identificados por las autoridades y por los propios pasajeros.

Además, Richards detalló que la Policía Nacional ejecuta capacitaciones a conductores de buses con el objetivo de que sepan cómo reaccionar en situaciones de asalto, evitando poner en mayor riesgo a los usuarios. También recordó que en el sur de Quito se han realizado varias aprehensiones de individuos vinculados a robos en transporte público.

Inseguridad en buses del sur de Quito

Este hecho se suma a una serie de denuncias de robos en buses urbanos en Quito, especialmente en sectores como Guamaní, Quitumbe y Chillogallo. Los pasajeros exigen mayor control policial y más presencia de uniformados en las paradas y unidades, debido al incremento de asaltos en el transporte público durante los últimos meses.

Delincuente fuertemente armado asaltó un bus de transporte urbano en la ciudad de Quito. pic.twitter.com/AzV5qrFU1S — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) August 25, 2025

Las autoridades piden a la ciudadanía denunciar a los delincuentes identificados en los videos de seguridad, con el fin de acelerar su captura y reducir la ola de inseguridad que afecta a los usuarios del transporte en la capital.

