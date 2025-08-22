Fausto Suqui: "Un campeón es quien madruga a entrenar, no solo quien gana medallas"

Inspirado por Jefferson Pérez, a los 43 años empezó a correr y hoy organiza su tercera travesía de 30 km

Fausto Alejandro Suqui Delgado, de 61 años, encontró su motivación para correr en 1996, cuando Jefferson Pérez ganó la medalla olímpica en Atlanta. “Con las palabras mágicas que él dijo, ‘Sin derecho a rendirse’, entendí que un campeón no es solo el que sube al podio, sino también el que madruga a entrenar”, recuerda.

En ese entonces tenía 43 años y apenas podía caminar unas cuadras sin agitarse. “Me venía una tos fenomenal, no podía correr. Pero decidí intentarlo y desde ahí no he parado”, cuenta con orgullo. Su ejemplo lo siguió su hermano, que también comenzó a correr después de los 30.

Las primeras competencias y la resistencia

Suqui empezó participando en carreras de 10, 15 y 20 km, hasta que llegó a completar maratones de 62 km en la Sierra y en Guayaquil. “No me va a creer, pero he corrido cinco maratones de 62 km. Tres en la Costa y dos en la Sierra”, relata entre risas.

Hoy entrena dos o tres veces por semana, generalmente en las mañanas. “Normalmente corro de 6:00 a 7:00 ., y hago entre 5 y 7 km. No corro todos los días, pero cuando se acerca una competencia, me preparo con más disciplina”, explica.

RELACIONADAS Así quedaron las llaves de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

El sueño de una carrera propia

Su motivación no se quedó en correr, también quiso organizar. “Siempre soñé con hacer una carrera que una Cuenca con Quingeo, porque allá nací. En 2022 lo hice por primera vez, yo solo, desde la terminal terrestre de Cuenca hasta Quingeo. Fueron casi 29 km en 3 horas y 32 minutos”, recuerda.

Fausto Suqui corre todos los días una hora en el Malecón 2000 Cortesía

Con el tiempo, la idea se transformó en un evento deportivo. En la primera edición apenas participaron siete corredores; en la segunda, ya fueron 25. Ahora, para la tercera edición, cuenta con 20 inscritos y espera que se sumen más.

La Travesía Cuenca – Quingeo 30K

La tercera edición de la Travesía Cuenca – Quingeo 30K se correrá el domingo 31 de agosto. El punto de partida será la gasolinera Gapál, en Cuenca, y la meta estará en el centro parroquial de Quingeo. La salida será a las 6:00.

La inscripción tiene un costo de $10, con fecha límite el 26 de agosto, e incluye camiseta. Los interesados pueden reservar su cupo directamente con Suqui, al 0994582029. A través de este número se recibirán las confirmaciones y los datos necesarios de los participantes.

El mensaje que deja

Americup y Eurobasket: cuándo y dónde ver todos los partidos Leer más

Más allá de la organización, Suqui insiste en que correr es un estilo de vida. “Un campeón no es solamente el que llega al podio. Es aquel que se levanta temprano a hacer sus actividades. Ese ya es un campeón”, asegura.

Su ejemplo ha inspirado incluso a su sobrino, quien gracias a sus consejos también se convirtió en corredor y hasta ha logrado podios en competencias locales. “Ahora él es como si fuera mi profesor. Me da clases a mí”, dice con una sonrisa.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!