Beret lleva a Quito su gira 2026 ‘Lo más bello y lo roto’: esto debes saber

El cantautor español Beret anunció un único concierto en Ecuador como parte de su gira ‘Lo más bello y lo roto’. La presentación se realizará en Quito y se suma a la agenda de espectáculos internacionales confirmados para 2026 en el país.

La venta de entradas inició este viernes 12 de diciembre, en un contexto marcado por recientes anuncios de conciertos de artistas internacionales en Ecuador como Ricardo Arjona y Kany García. El show de Beret se desarrollará en la capital, donde el artista presentará su actual gira, centrada en el recorrido de su repertorio musical.

Fecha del concierto de Beret en Ecuador

El intérprete de canciones como Lo siento, Vuelve, Ojalá, Por favor no te vayas, La última granada, Superhéroes, Diablo, Te echo de menos y Si te vuelvo a llamar se presentará el viernes 8 de mayo de 2026, a las 20:00, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura.

La preventa de entradas comenzó el viernes 12 de diciembre y está dirigida a tarjetahabientes de Produbanco. La venta general se habilitará desde el lunes 15 de diciembre, con todas las formas de pago disponibles. Los boletos se comercializan a través de la plataforma TicketShow.

Los precios establecidos para el concierto son los siguientes: Luneta Alta, $ 40; Luneta Baja, $ 50; Top Box, $ 70; y Beret Box$ 90. A estos valores se suman los de impuestos y servicios.

