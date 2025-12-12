Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Beret
Beret para su nuevo álbum 'Lo más bello y lo roto'Cortesía

Beret lleva a Quito su gira 2026 ‘Lo más bello y lo roto’: esto debes saber

El cantante español visitará la capital ecuatoriana con un nuevo tour

El cantautor español Beret anunció un único concierto en Ecuador como parte de su gira ‘Lo más bello y lo roto’. La presentación se realizará en Quito y se suma a la agenda de espectáculos internacionales confirmados para 2026 en el país.

La venta de entradas inició este viernes 12 de diciembre, en un contexto marcado por recientes anuncios de conciertos de artistas internacionales en Ecuador como Ricardo Arjona y Kany García. El show de Beret se desarrollará en la capital, donde el artista presentará su actual gira, centrada en el recorrido de su repertorio musical.

RELACIONADAS
RELACIONADAS
Kany García tiene 43 años

Kany García en Ecuador: conoce los detalles de sus conciertos en Quito y Guayaquil

Leer más

Fecha del concierto de Beret en Ecuador

El intérprete de canciones como Lo siento, Vuelve, Ojalá, Por favor no te vayas, La última granada, Superhéroes, Diablo, Te echo de menos y Si te vuelvo a llamar se presentará el viernes 8 de mayo de 2026, a las 20:00, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura.

La preventa de entradas comenzó el viernes 12 de diciembre y está dirigida a tarjetahabientes de Produbanco. La venta general se habilitará desde el lunes 15 de diciembre, con todas las formas de pago disponibles. Los boletos se comercializan a través de la plataforma TicketShow.

Los precios establecidos para el concierto son los siguientes: Luneta Alta, $ 40; Luneta Baja, $ 50; Top Box, $ 70; y Beret Box$ 90. A estos valores se suman los de impuestos y servicios.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Elecciones en Ucrania: de narrativa del Kremlin a posible clave para acuerdo de paz

  2. FIFA recibe 5 millones de solicitudes de entradas en 24 horas para el Mundial 2026

  3. Luis Chango llevará la historia de Mushuc Runa a conferencias en Estados Unidos

  4. Beret lleva a Quito su gira 2026 ‘Lo más bello y lo roto’: esto debes saber

  5. Encuentro trinacional por la Amazonía: así buscan conservar 4 millones de hectáreas

LO MÁS VISTO

  1. Nain Massuh recupera la libertad en Colombia y no será extraditado al Ecuador

  2. Militares y agentes municipales intervienen La Bahía por el espacio público

  3. El precio del cacao se desinfla, pero Ecuador exporta más

  4. Tarifas de parque Samanes: Aquí los costos formalizados por el Municipio de Guayaquil

  5. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 12 de diciembre

Te recomendamos