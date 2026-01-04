BTS anuncia nuevo álbum en marzo y confirma gira mundial tras su pausa militar

El grupo BTS confirma álbum en marzo y gira mundial luego de completar el servicio militar obligatorio

El anuncio de un nuevo álbum y una gira mundial ha alborotado a los fans de la banda de k-pop BTS.

BTS confirmó oficialmente su regreso discográfico con el anuncio de un nuevo álbum que verá la luz el próximo 20 de marzo, previo al inicio de una gira mundial que marcará una de las etapas más esperadas por sus millones de seguidores.

La noticia, ratificada por su sello Big Hit Music, puso fin a una larga pausa iniciada en 2022, cuando los integrantes del grupo se enfocaron en cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

El anuncio no solo representa un nuevo capítulo musical para la banda, sino también el reencuentro de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook como grupo completo, luego de finalizar sus compromisos militares el año pasado.

Aunque BTS había anticipado su regreso pleno para 2026, este lanzamiento adelanta la celebración y reaviva la expectativa global en torno a su impacto cultural y económico.

Nuevo álbum de BTS | Un regreso largamente esperado

El próximo disco será el primer material inédito del grupo desde Proof, la antología lanzada en 2022 que se convirtió en el álbum más vendido de Corea del Sur ese año.

Desde entonces, BTS se mantuvo en pausa, mientras cada integrante cumplía con sus deberes nacionales, una decisión que fue respaldada tanto por la industria como por su fandom, ARMY.

La confirmación del lanzamiento llega acompañada de un fuerte componente emocional. RM, líder del grupo, compartió una carta manuscrita dirigida a los fans en la que expresó su entusiasmo.

“Lo he estado esperando con más ilusión que nadie”, escribió, reforzando la cercanía que BTS mantiene con su comunidad global.

RM y el vínculo con ARMY | Emoción y cercanía

El mensaje de RM se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, donde los seguidores celebraron no solo el anuncio del álbum, sino también el tono íntimo y sincero de sus palabras.

Este gesto reafirma una de las claves del fenómeno BTS: una relación directa y emocional con su público, que trasciende idiomas y fronteras.

Gira mundial de BTS | El impacto global

El lanzamiento del álbum servirá como antesala de una gira mundial, cuyos detalles aún no han sido revelados, pero que promete convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del año.

Antes de su pausa, BTS no solo dominaba las listas de popularidad, sino que también era una de las fuerzas económicas más influyentes de la industria cultural surcoreana.

De acuerdo con cifras oficiales del Gobierno de Corea del Sur, el grupo generaba antes de su etapa militar más de 5,5 billones de wones anuales (alrededor de 3.800 millones de dólares), lo que equivalía aproximadamente al 0,2 % del PIB nacional.

Récords y legado de BTS | Una banda histórica

BTS ostenta el récord como el grupo más reproducido en Spotify y se convirtió en el primer acto de k-pop en encabezar simultáneamente las listas Billboard 200 y Billboard Artist 100 en Estados Unidos.

Estos hitos consolidaron su estatus como fenómeno global y redefinieron el alcance del pop coreano en la industria musical occidental.

