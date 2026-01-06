Machaka: "Solo en Latinoamérica el despecho se baila"

El artista quiteño habla sobre su proceso creativo, sus temas recientes y el camino que lo llevó al radar de Billboard

“Mátame de una vez amor, porque me dejas herido. Igual vivir así no es estar vivo”, susurra Machaka al micrófono, segundos antes de que a su voz la acompañe un son bailable. Así arranca Mátame, el nuevo sencillo del músico quiteño, y una de las piezas centrales del EP Ecuadorian Sabrosura, un proyecto en el que el cantante y productor explora la relación entre la canción popular latinoamericana y lenguajes contemporáneos como el rap y la electrónica.

El tema aborda el despecho desde una perspectiva cadenciosa, en diálogo con una tradición musical en la que el dolor y la celebración conviven. “Mátame es una canción que de alguna manera es un homenaje a la canción latinoamericana. Creo que solo en Latinoamérica podríamos crear algo así: una canción puñalera, una canción de despecho y que al mismo tiempo sea bailable. Hemos escuchado canciones de un montón de temas sensibles vueltas salsa, por ejemplo, y es una mezcla súper interesante”, explica en una entrevista con Expresiones.

Milo J llega por primera vez a Ecuador: Las entradas ya están a la venta Leer más

“Es un despecho bailable que hace referencia a lo pasionales que somos, pero al mismo tiempo a la capacidad que tenemos de tomarnos los escenarios de la vida con alegría”.

El EP reúne influencias diversas: bolero, cumbia, salsa y música popular de barrio se cruzan con diseño sonoro electrónico y rap. “Es un proyecto que tiene varias influencias. Es el concepto de fusionar la música con la que hemos crecido, la música del pueblo, de la cevichería, del bus, con géneros más modernos. Esa mezcla es el centro de Ecuadorian Sabrosura”, señala.

Una evolución constante

Machaka es el nombre artístico de Martín Proaño Baca. Creció en un entorno marcado por el arte: sus padres son escultores y, desde niño, estuvo rodeado de procesos creativos. Aunque exploró disciplinas como la pintura y el video, fue la música la que terminó definiendo su camino. A los 16 años comenzó a escribir y grabar canciones de forma autodidacta, inicialmente desde su habitación.

RELACIONADAS BTS anuncia nuevo álbum en marzo y confirma gira mundial tras su pausa militar

“Machaka nace cuando empiezo a juntar dos mundos que siempre estuvieron ahí. Por un lado, la música mestiza latinoamericana que estaba en mi entorno desde niño; y por otro, el rap y el hip hop que empecé a escuchar en la adolescencia. Ahí comenzó una búsqueda que sigue hasta hoy”, indica. El nombre artístico, que adoptó en 2015, responde primero a una sonoridad, pero también a una idea conceptual: “Machacar como acto de transformar, de descomponer algo para crear algo nuevo”.

Esa búsqueda alcanzó una nueva visibilidad el año pasado con Las +593, canción que se volvió viral en plataformas digitales y que utiliza el prefijo telefónico internacional de Ecuador como eje simbólico. El tema, que rinde homenaje a las mujeres ecuatorianas y a la diversidad cultural del país, se convirtió en uno de los momentos más reconocidos de su carrera reciente.

Buscar un sonido inspirador

Machaka es también su propio productor. Escribe, compone, graba y mezcla la mayor parte de su música, en un proceso que define como autodidacta y en constante experimentación. “Primero necesito crear algún sonido que me emocione. Algo tiene que moverme para empezar. A partir de eso empiezo a crear melodías”, cuenta. “Paralelamente, escribo todo el tiempo. Anoto ideas, frases, sensaciones, y cuando llega el momento de escribir una letra, combino todo lo que ya vengo escribiendo con lo que aparece en ese momento”.

En los últimos meses ha comenzado a abrir su proceso creativo a colaboraciones con otros artistas y compositores. Ha trabajado con la productora y compositora ecuatoriana Valentina López, radicada en Miami, y con otros músicos de la región. “Sentarse a escribir con otra persona, rebotar ideas y encontrarse con lenguajes distintos pero cercanos es una experiencia que no conocía y que ha sido muy enriquecedora para la música”, afirma.

Machaka es también su propio productor. Escribe, compone, graba y mezcla la mayor parte de su música. Cortesía

De Ecuador para el mundo

Las estrellas que dominaron este 2025 en redes sociales Leer más

El momento actual del proyecto coincide con una mayor proyección internacional. El músico recientemente fue incluido en el radar de Billboard como uno de los artistas ecuatorianos a seguir, reconocimiento que se suma a menciones en otros medios y plataformas fuera del país. “Ha sido una sorpresa muy grata que un medio así nos tome en cuenta y le ponga atención a lo que estamos haciendo desde aquí”, comenta.

Para 2026, Machaka tiene confirmada una agenda de festivales internacionales que incluye el Festival Estéreo Picnic de Bogotá, el Festival Río Babel de Madrid y el Festival Mar de Músicas de Murcia. Estos escenarios se suman a nuevos lanzamientos musicales previstos a lo largo del año.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!