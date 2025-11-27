MasterChef Celebrity Ecuador 3: Hugo Quintana es el primer eliminado del reality

Hugo Quintana se convirtió en el primer eliminado de MasterChef Celebrity Ecuador 3 tras fallar en el reto del coco

La emoción y la tensión llegaron desde el inicio en MasterChef Celebrity Ecuador 3. En el programa emitido este jueves 27 de noviembre, el periodista deportivo Hugo Quintana quedó fuera del reality tras no superar el primer reto de eliminación, centrado en un ingrediente que puso a prueba la creatividad de todos: el coco.

El reto del coco: creatividad al límite

Los participantes con delantal negro tuvieron que enfrentarse a un desafío donde el coco debía brillar, tanto en platos dulces como salados. Cada cocinero buscó sorprender con combinaciones originales, pero no todos lograron convencer al jurado.

Hugo Quintana en la cocina de MasterChef Celebrity Ecuador 3. Instagram: @hquintana25

El piloto Sebastián Guayasamín apostó por un camarón reventado con puré de maduro y coco rallado, mientras que la cantante Ana Paula Buljubasich preparó camarones en caldo reducido de coco, recibiendo comentarios positivos de los chefs. Por su parte, el deportista Beber Espinoza, volvió a destacar con un encocado de pescado acompañado de platanitos, ganándose elogios por su técnica y presentación.

Hugo Quintana no logra convencer con su plato

Hugo Quintana arriesgó con una carne en término azul, pero los chefs consideraron que estaba demasiado cruda para continuar en la competencia. Este error lo convirtió en el primer eliminado de la temporada, cerrando así su participación en el reality.

Otros participantes también sorprendieron con sus creaciones: el músico Ricardo Perotti presentó un fideo ramen con mantequilla y ralladura de coco, mientras que la influencer Nicole Pinilla se inclinó por un huevo pochado con plátano y salsa de queso.

El inicio de MasterChef Celebrity Ecuador 3 promete sorpresas

Con la primera eliminación ya definida, MasterChef Celebrity Ecuador 3 promete semanas llenas de creatividad, retos exigentes y platos que desafían los límites de la cocina. Los fans del programa ya esperan con ansias los próximos episodios, donde los participantes deberán superar nuevos desafíos para no quedarse fuera del concurso.

