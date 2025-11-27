Yamila Vanil, virreina de Guayaquil: "Como era mi primer reinado, sentía presión"

La virreina de Guayaquil vivió en China y a su regreso se inscribió en el certamen del Puerto Principal

Es el primer reinado de Yamila Vanil Angulo Guerrero (21), mejor conocida como Yamila Vanil, la nueva virreina de la ciudad. Lleva en el modelaje desde los 16 años y ha trabajado para distintas marcas, incluida la tienda Shein en China.

A Asia llegó gracias a la agencia Emporio Modelos. Con su estatura de 1,75 metros y una figura envidiable, no pasa inadvertida. Actualmente presume medidas de 90-63-102.

Aunque estudia Psicología en la Ecotec, alguna vez soñó con ser actriz, azafata o, incluso, dedicarse a la medicina forense. Su padre, José, es de Esmeraldas y su madre, Grimanesa, nació en Guayaquil. Además, fue parte de la primera edición del reality La Supermodelo, de Ecuavisa, donde muchos conocieron su talento.

¿Antes no había participado en otros concursos?

Este certamen surgió de sorpresa en 2025. Desde los 16 años me sugerían ingresar a un reinado, pero no me sentía preparada. Debía pulir ciertas áreas. Aunque siempre quise un concurso nacional, porque representar al país en el extranjero no es cualquier cosa.

Si no se sentía segura, ¿cómo llegó a este certamen?

A inicios del año me interesé en el reinado. Yo estaba en China cuando se hicieron los castings y pensé que ya no tendría la oportunidad. Sin embargo, la vida me sorprendió. Varias puertas estaban semiabiertas, los proyectos no se concretaban y no entendía por qué. Soy creyente, cristiana.

¿Y qué ocurrió?

Mi visa estaba por caducar y decidí no extenderla, porque no estaba trabajando al cien por ciento. Regresé para estudiar. Luego me encontré con una aspirante que me comentó el rumor de que el certamen podría cancelarse. Se abrió un segundo casting y la oportunidad llegó. Le pedí a Dios que, si era para mí, se abrieran las puertas. Como era mi primer reinado, sentí mucha presión, fueron tres semanas intensas.

Puede cuestionarse que una aspirante que llega en la segunda etapa quede como virreina, mientras que las que estuvieron desde el inicio no lo lograron.

Se dieron esos comentarios, pero no obtuve el primer lugar.

No se puede quejar, obtuvo un buen lugar.

Depende de la seguridad de cada mujer. Mi autoestima la he construido durante años. Irme a vivir sola tan joven (en otro país) me hizo ver la vida de otra manera. Compararme con los demás es perder el tiempo.

Su pasión es el modelaje

Para ejercer el modelaje no era necesario irse tan lejos…

Terminé el colegio de manera virtual durante la pandemia. Tuve un choque emocional. Era buena alumna, pero el encierro fue difícil. Estudiar online no me agradaba; sentía que no podía concentrarme igual. Me tomé un año sabático y comencé a estudiar inglés. En la vida es importante saber inglés, Excel y algo de números para conseguir trabajos ocasionales. Me fui a China a los 19 años por primera vez. Volví a Ecuador en diciembre de 2024 y regresé a ese país asiático en abril del 2025, pero solo me quedé cuatro meses. Antes de retornar existió la posibilidad de ir a Dubái y Turquía. Por mis rasgos, algunos no creían que era ecuatoriana. Mi madre tiene familia libanesa.

¿Qué puertas le abrió el modelaje, además de vivir en otro país?

Me permitió llegar a mucha gente y tratar con extranjeros que me enseñaron cómo es la vida fuera y a desenvolverme sola. Si la pandemia no hubiera ocurrido, tal vez no habría salido del país.

Usted tiene un proyecto de salud mental. ¿Cómo lo aplicaría hoy, cuando hay tanta depresión, suicidios y consumo de drogas?

Gracias a Dios no fumo ni bebo. La fe me ha ayudado mucho. En China viví episodios de soledad; me cuestionaba, lloraba. Escuchar alabanzas y prédicas me devolvía la calma. Conviví con una chica que fumaba bastante; le pregunté por qué. Me respondió que era la única forma de calmar la ansiedad. Comprendí que muchas veces las personas no tienen buenas guías o ángeles que influyan positivamente.

¿Quiénes han sido esos ángeles en su vida?

Mi madre es uno de ellos. Siempre me inculcó la fe. Soy de las que dan la mano sin esperar nada a cambio. La actriz y empresaria de moda Krysthel Chuchuca también ha confiado en mí. Antes de ingresar al reinado, en una producción le comenté bromeando que lo haría. Ella me respondió que patrocinaría mi vestuario.

Ojalá cumpla con lo ofrecido…

No solo soy virreina, también soy Miss Loly. He sido modelo de su marca.

“No aceptaría algo que no me convenza”

Existe un gran escándalo tras el triunfo de la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025. Se habla de corrupción, de que debió ganar Miss Costa de Marfil e incluso se mencionan órdenes de arresto.

Miss Costa de Marfil es una mujer muy atractiva, con una piel impecable. Considero que la mexicana hizo bien en defenderse tras las agresiones del tailandés Nawat Itsaragrisil. Me identifiqué con ella, porque siempre puso a Dios en primer lugar.

Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, renunció a su título regional de Miss Universo 2025. Ese gesto es revelador: indica que no está de acuerdo con lo que ocurre.

Creo que cuando las mujeres damos todo y los resultados no llegan, tomamos decisiones que sorprenden a muchos. Nadie sabe lo que ella está viviendo. Tal vez tenga otro proyecto que le convenga más que ese título y que le exija no estar vinculada a ninguna organización. Hay que tener claridad y criterio. En mi caso, no aceptaría algo que no me convenza o no me convenga.

Es modelo y tiene 21 años. Andrick Cantos.

Se esperaba un mejor lugar para nuestra representante, Nadia Mejía.

También esperaba que ingresara al top 30. Es muy atractiva y su perseverancia lo demuestra: participó en Miss Universo Ecuador y volvió a competir.

¿Los reinados seguirán interesándole?

Por ahora no tengo intención de participar en otro certamen. Primero terminaré este reinado y quiero ver cómo se da todo.

Esperemos que en 2026 sea invitada a la gala de elección de las nuevas soberanas, ya que en la reciente no invitaron a la soberana saliente, Jenniffer Tutivén.

Ojalá. Confío en que todo saldrá bien. Para los reinados hay que estar preparados; tuve un entrenamiento intenso de tres semanas. No es lo mismo un concurso que el modelaje. Me metí en la cabeza que debía hacerlo bien, porque mucha gente confía en mí, por mi nombre. Cuando finalice el reinado, tal vez vuelva al extranjero para seguir trabajando en el modelaje y, de manera indirecta, dar a conocer Ecuador.

En una entrevista anterior, en 2024, comentó que jamás había tenido un novio. ¿Y ahora?

Tengo un novio, lo conocí por Internet. Yo estaba en China. Él es ecuatoriano. Me hicieron una entrevista y él la vio. Se quedó impactado con ‘tremendo mujerón que soy’ (risas).

¿Él a qué se dedica?

A la vida…

¿Y eso qué significa, no trabaja?

Es un todólogo, prefiero no dar detalles. Lo conversé con él y acordamos mantener su nombre en reserva. Llevamos cinco meses. Desde el inicio le dejé claro que, si se metió con una modelo guapa, debe comprender este medio. Se alegró cuando le dije que iba a concursar.

