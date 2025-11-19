Riccardo Perotti: El músico que los centennials recién conocen en MasterChef

Riccardo Perotti, ícono musical de los 90, vuelve al ojo público al unirse a MasterChef Celebrity Ecuador

Riccardo Perotti, la leyenda musical que ahora cocina para una nueva generación en MasterChef Celebrity.

Para muchos jóvenes que hoy siguen MasterChef Celebrity Ecuador, el nombre Riccardo Perotti puede sonar a rostro nuevo en televisión. Pero, para generaciones anteriores, él fue una auténtica estrella de la música ecuatoriana: un artista que vendió miles de discos y dejó canciones que formaron parte de la banda sonora del país durante más de tres décadas.

Ahora, su presencia en el reality está despertando una pregunta entre los centennials: ¿quién es y por qué es tan importante?

La leyenda detrás del delantal

Riccardo Perotti nació en Manta, creció entre la música y, a los 16 años, ya había grabado su primer disco. Su talento lo llevó a estudiar en el prestigioso Berklee College of Music en Boston, la misma escuela por la que han pasado figuras como John Mayer y Charlie Puth.

En los años 90 se convirtió en un fenómeno nacional: colocó varios sencillos en el #1 de radios ecuatorianas, acumulando más de 57 semanas en el primer lugar, un récord histórico para un artista local en su momento. Canciones como “Quién te ha dicho que el amor es fácil”, “Solo para ti”, “Nada queda ya” y “Duro de matar” dominaron la radio cuando aún no existía Spotify.

Un artista que lo hizo todo antes de que existiera el streaming

Perotti no solo cantó:

Produjo a otros artistas

Dirigió festivales como la OTI y UNICEF

Compuso para cine y televisión

Fue jurado, músico invitado y director de orquesta

En 1999 creó uno de los eventos más épicos de la música ecuatoriana: Pululahua, Rock desde el Volcán, el primer festival realizado dentro del cráter de un volcán en la historia. Lo apoyaron MTV y E! Entertainment y lo cubrieron más de 60 medios internacionales.

También fue autor de dos canciones icónicas usadas en eventos globales:

'Tierra de Luz', adoptada por Quito como canción oficial en 2002.

'País Acuarela', interpretada en Miss Universo 2004 junto a las 98 candidatas.

Ricardo Perotti en una foto de archivo. archivo

Del escenario al estudio de MasterChef

Tras varios años entre Ecuador, Miami y Europa —grabando, girando o produciendo—, Perotti volvió con nuevos proyectos musicales. Y ahora suma un desafío inesperado: la cocina.

Su llegada a MasterChef Celebrity Ecuador lo coloca frente a una audiencia completamente nueva: jóvenes que quizás no crecieron con su música, pero hoy lo están conociendo entre ollas, delantales y retos culinarios.

¿Por qué deberías ponerle atención?

Porque Riccardo Perotti no es un “famoso más” en el reality: Es un pionero, un histórico, un experimentador y un artista que supo reinventarse en todas sus etapas. Lo que para muchos es sorpresa, para el Ecuador fue, durante años, parte de su identidad musical.

Así que si eres centennial y recién lo estás descubriendo, quédate atento: probablemente estás viendo competir a uno de los músicos ecuatorianos más influyentes de los últimos 30 años.

