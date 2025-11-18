MasterChef Celebrity Ecuador: la temporada arrancó sin saber qué es un churrasco

El estreno de la tercera temporada puso a prueba por primera vez a los famosos con un churrasco ecuatoriano

Los famosos de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador se enfrentaron a su primer reto.

MasterChef Celebrity Ecuador regresó a la pantalla con el esperado estreno de su tercera temporada, un capítulo cargado de emociones, humor y sorpresas que marcó el inicio de una nueva competencia entre personalidades del espectáculo, el deporte y el entretenimiento nacional.

El primer episodio dejó ver el conocimiento de los 'celebrities', que se mostraron confundidos al tener que preparar un churrasco ecuatoriano en el primer desafío de la temporada, que debieron cumplir en parejas.

¿Qué pasó en el primer episodio de MasterChef Celebrity Ecuador, tercera temporada?

Todos levantaron la primera caja misteriosa de esta edición y se encontraron con los ingredientes clásicos de este plato de la gastronomía ecuatoriana. Mientras que unos pocos identificaron casi de inmediato de qué se trataba, otros estuvieron confundidos durante todo el desafío, lo que los llevó a presentar propuestas alejadas de este ícono de la cocina local.

Finalmente, los jueces probaron solo unos cuantos platos, para al final elegir a la dupla integrada por Josh y Naykim, cuyo plato fue destacado por el panel de jurados por su sabor y por no alejarse de la esencia del churrasco.

Las sorpresas de la nueva temporada

Desde los primeros minutos, el público pudo conocer a los nuevos participantes, quienes ingresaron a la cocina más famosa del país mostrando nervios, entusiasmo y, sobre todo, ganas de demostrar que pueden brillar más allá de su profesión.

Uno de los momentos más destacados fue la presentación de los jurados, que una vez más marcaron el tono del programa con sus comentarios directos, exigentes y, en ocasiones, divertidos. Su experiencia y química en pantalla continúan siendo uno de los elementos más fuertes del formato.

A esta temporada llega un añadido: Virginia Limongi, quien llegó a aportar con frescura y elegancia al programa, tomando la posta de Érika Vélez, quien condujo el reality durante las primeras temporadas.

MasterChef Celebrity Ecuador vuelve a ser tendencia

Este estreno vuelve a motrar que MasterChef Celebrity Ecuador sigue siendo uno de los realities más populares del país, puesto que se volvió a posicionar en las tendencias de la noche en plataformas como X (antes Twitter).

Muchos internautas hicieron eco de sus impresiones de este primer programa. Algunos elogiaron la coducción de Virginia Limongi y otros se abrieron a criticar la confución que se dio entre los 'celebirties' por cómo sería un churrasco.

Tras el triunfo de Josh y Naykim en este primer rato, la dupla contará con una ventaja en el próxima programa, que en el avance mostró que vendrá cargado de aún más emociones.

