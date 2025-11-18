Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Virginia Limongi se vio como pez en el agua en el estreno de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador.
Virginia Limongi se vio como pez en el agua en el estreno de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador.Captura de video

Virginia Limongi se luce en el estreno de MasterChef Celebrity Ecuador

Virginia Limongi debutó como presentadora en MasterChef Celebrity Ecuador, destacándose por su carisma

Virginia Limongi debutó como presentadora principal en el estreno de MasterChef Celebrity Ecuador: Tercera Temporada, aportando carisma y frescura al programa culinario más visto del país. La modelo y ex Miss Ecuador asumió oficialmente la conducción del reality, marcando una nueva etapa para el formato.

RELACIONADAS
Virginia María.

La hija de Virginia Limongi conoció a Jorge Rausch 

Leer más

El primer capítulo llegó con novedades en producción, retos más desafiantes y la participación de 23 celebridades ecuatorianas que buscarán demostrar sus habilidades en la cocina. El jurado, integrado por Carolina Sánchez, Jorge Rausch e Irene González, se mantuvo firme en su exigencia, mientras la presencia de Limongi en la conducción añadió dinamismo y una conexión más cercana con los concursantes.

Virginia Limongi, una anfitriona con sello propio

Durante el estreno, Virginia mostró soltura frente a cámara, naturalidad y una química evidente con los jueces. Su estilo, una mezcla de elegancia y cercanía, fue bien recibido por el público, que destacó en redes sociales la renovación que aporta a la temporada.

La producción había anticipado meses atrás su llegada como reemplazo de Érika Vélez, decisión que generó expectativa entre los seguidores del programa. Su rol será clave en el desarrollo de cada gala, guiando a los participantes en los retos y siendo el puente emocional con la audiencia.

¿Qué esperar de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Ecuador?

La tercera temporada promete elevar el nivel de competencia con pruebas más técnicas y creativas. El elenco de famosos llega con perfiles diversos: actores, deportistas, presentadores, influencers y artistas que buscarán avanzar semana a semana para llegar a la final.

RELACIONADAS

Con una presentadora renovada, un jurado sólido y un grupo amplio de participantes, la edición 2025 de MasterChef Celebrity Ecuador apunta a convertirse en una de las más comentadas de los últimos años.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 21 de noviembre de 2025

  2. Virginia Limongi se luce en el estreno de MasterChef Celebrity Ecuador

  3. Aumenta la venta de autos híbridos y eléctricos

  4. El sector inmobilario crecerá, dijo el ministro Luque

  5. Salsa en Guayaquil: Iniciativa gratuita llevará ritmo y cultura a la Zona Rosa

LO MÁS VISTO

  1. IESS despeja dudas: ¿Los jubilados recibirán el décimo tercero en diciembre o antes?

  2. ¿Dónde ver Ecuador vs. Nueva Zelanda HOY? | Amistoso FIFA en Nueva Jersey

  3. Los ministros de Noboa que han salido tras la consulta popular 2025: ¿Se van más?

  4. Ecuador vs. Nueva Zelanda la alineación de Beccacece para jugar en Nueva Jersey

  5. ¿Cómo saber si soy beneficiario del bono navideño en Ecuador?

Te recomendamos