MasterChef Celebrity Ecuador: mira aquí el estreno de la tercera temporada

La tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador llega con una nueva presentadora, 23 participantes y sorpresas

MasterChef Celebrity Ecuador regresa con toda la sazón: la tercera temporada se estrena este martes 18 de noviembre a las 21:00 por la señal de Teleamazonas.

Una temporada renovada y con nuevo rostro en la conducción

La gran novedad de esta edición es la llegada de Virginia Limongi, Miss Ecuador 2018, como presentadora. Ella reemplaza a Erika Vélez y promete aportar frescura, dinamismo y una conexión más cercana con los participantes.

Los jueces se mantienen: Carolina Sánchez, Jorge Rausch e Irene González regresan para evaluar cada reto culinario con su exigente criterio.

¿Quiénes son las 23 celebridades de la tercera temporada?

En esta temporada compiten 23 figuras reconocidas de distintos ámbitos como la música, el deporte, las redes sociales y la actuación.

Entre los concursantes están: Ana Paula Buljubasich, Riccardo Perotti, Karime Borja, Frickson Erazo, Mara Topic, Beber Espinoza, Josh Paredes, Andy Suzuki, El Jose, Naykim Tzamarenda y Carlos Luis Andrade, entre otros.

¿Dónde y cómo ver el estreno de MasterChef Celebrity en Ecuador?

Televisión abierta: Teleamazonas (canal 5 en Guayaquil, 4 en Quito, 11 en Cuenca).

Online: Reproductor en vivo disponible en la web de Teleamazonas.

YouTube: Capítulos publicados en el canal oficial del medio.

Link directo para ver el estreno de tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador EN VIVO

Qué esperar de esta nueva edición

La producción promete retos más intensos, con cajas misteriosas, desafíos grupales y pruebas fuera del estudio. También habrá mayor enfoque en las historias personales de los famosos y en su evolución durante la competencia. Además, la temporada incluye locaciones especiales grabadas dentro y fuera del país.

Por qué este estreno te interesa

MasterChef Celebrity Ecuador suma cada año una legión de seguidores gracias a su mezcla de entretenimiento, gastronomía y personajes populares. Con esta tercera temporada, el programa apuesta por una combinación potente: nueva presentadora, elenco variado y un jurado sólido que mantiene el nivel de exigencia.

